Все области или оккупированные районы: как Россия и боевики видят границы "Л/ДНР"

В Кремле прямо на вопрос о границах "ДНР" и "ЛНР" не отвечают, но говорят, что они должны быть там, где эти образования провозгласили. Главари оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" требуют признать территории "республик" в пределах Донецкой и Луганской областей.

Кремль признает независимость квазигосударственных образований "Л/ДНР" в тех границах, в которых боевики себя провозглашали. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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Пескова спросили, на какой момент он имел в виду признание границ "Л/ДНР". Пресс-секретарь Путина на это отреагировал так: "Когда эти две республики были провозглашены. В тех границах, в которых они существуют".

[ + – ] Песков назвал "предсказуемой" реакцию Запада на признание "Л/ДНР"

Подробно на эту тему Песков высказываться не стал. В Кремле реакцию Запада на признание "Л/ДНР" назвали "предсказуемой и прогнозируемой".

МИД России заявляет, что Москва признает "ЛНР" и "ДНР" в тех границах, в рамках которых руководство "республик" осуществляет свои полномочия.

Границы "Л/ДНР": что говорят депутаты Госдумы РФ

Документы, подписанные между РФ и боевиками "Л/ДНР", не регулируют вопросы делимитации границ квазигосударственных образований, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, вопросы определения границ Россия передала так называемым "властям республик". Сегодня, 22 февраля, Калашников также говорил о признании "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

"Имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме — старом и единственном. Он был проведен в других границах, чем те, которые сейчас занимает "ДНР", — сказал Калашников.

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила другое мнение. Речь идет о "тех границах, что есть сейчас, и никто не собирается идти дальше", подчеркнула она.

Замглавы комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов отметил, что Россия признает "республики" в границах, которые сейчас фактически установлены, а "все остальное находится за рамками юридических действий".

Первый замглавы Госдумы по обороне, депутат фракции ЛДПР Алексей Журавлев заявил, что "вся Украина будет российской", а любой снаряд, выпущенный по Луганску и Донецку, будет восприниматься как "удар по Москве".

[ + – ] Журавлев говорит , что "вся Украина будет российской"

МИД России уже назначает послов в "Л/ДНР"

Россия признает независимость "ДНР" и "ЛНР" в границах, внутри которых их руководство осуществляет полномочия, сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Границы, в рамках которых руководство (боевики "Л/ДНР") осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию", — отметил он.

Россия собирается в ближайшее время решить вопрос о назначении послов в "Л/ДНР" добавил Руденко.

Боевикам нужны Донецкая и Луганская области

Главарь оккупационной администрации "ДНР" Денис Пушилин заявил, что границы "Л/ДНР" по "конституции" находятся в рамках Донецкой и Луганской областей, а "дальнейшие шаги покажет время".

[ + – ] Пушилин сослался на "конституцию "ДНР"

С ним согласился еще один представитель боевиков – "внешнеполитический советник" главаря "ЛНР" Родион Мирошник. Он считает, что границы "Л/ДНР" – это админграницы Донецкой и Луганской областей.

"Вице-спикер парламента "ЛНР" Дмитрий Хорошилов сослался на законы о госграницах и объявил, что "республика" занимает всю Луганскую область. Хорошилов уверен, что Киев должен добровольно отвести войска и пригрозил "принятием мер".

Фокус уже писал, что после признания Россией независимости "Л/ДНР" президент Украины Владимир Зеленский будет решать вопрос с разрывом дипотношений с РФ. Украина, по словам главы государства, рассматривает признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" как "эскалационный шаг" и "юридическую агрессию".

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости "Л/ДНР". Документ предусматривает ввод российской армии на оккупированные территории Донбасса.

В МИД России объяснили признание "Л/ДНР" уставом ООН и Хельсинским заключительным актом.