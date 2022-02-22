"Дело будущего": МИД РФ разъяснил позицию по границам "Л/ДНР"
Ранее в Кремле заявляли, что границы "республик" должны быть в пределах тех территорий, на которые сегодня распространяется влияние "властей Л/ДНР".
В России заявили, что установление границ "Л/ДНР" это вопрос, который будет еще решаться. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут РИА Новости.
По ее словам, признание ОРДЛО состоялось, потому что надо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами.
"Все остальное — и развитие государственности, установление дипломатических отношений — дело будущего", — заявила российская чиновница.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день существует много государств, в том числе демократических, суверенных и входящих в ООН, которые не решили до сих пор вопросы с границами. В связи с этим, отметила Захарова, нет ничего удивительного, что пока "республики" Донбасса не имеют четко определенных границ.
Так называемые главы оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" требуют признать территории "республик" в пределах Донецкой и Луганской областей.
Как известно, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение признать независимость "ЛНР" и "ДНР".