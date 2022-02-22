"Дело будущего": МИД РФ разъяснил позицию по границам "Л/ДНР"

Ранее в Кремле заявляли, что границы "республик" должны быть в пределах тех территорий, на которые сегодня распространяется влияние "властей Л/ДНР".

В России заявили, что установление границ "Л/ДНР" это вопрос, который будет еще решаться. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут РИА Новости.

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По ее словам, признание ОРДЛО состоялось, потому что надо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами.

"Все остальное — и развитие государственности, установление дипломатических отношений — дело будущего", — заявила российская чиновница.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день существует много государств, в том числе демократических, суверенных и входящих в ООН, которые не решили до сих пор вопросы с границами. В связи с этим, отметила Захарова, нет ничего удивительного, что пока "республики" Донбасса не имеют четко определенных границ.

Так называемые главы оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" требуют признать территории "республик" в пределах Донецкой и Луганской областей.

Как известно, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение признать независимость "ЛНР" и "ДНР".