Совет федерации РФ разрешил Путину использовать российскую армию на Донбассе

Российские сенаторы полагают, что это будут миротворческие силы. Один из членов совета напомнил, что схожие решения принимались в 2014 году в отношении Украины и при начале военной операции в Сирии.

Совет федерации РФ разрешил президенту Владимиру Путину использовать вооруженные силы России на Донбассе. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости" по итогам заседания Совфеда.

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"Совфед разрешил использовать армию в Донбассе", – говорится в сообщении.

Постановление единогласно приняли на внеочередном заседании верхней палаты парламента. За это решение проголосовали 153 сенатора.

[ + – ] "За" проголосовали 153 сенатора России

Президенту РФ разрешили использовать армию на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

"Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ", — сказано в постановлении.

[ + – ] Текст постановления Совфеда РФ

"Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы", — уточнила Матвиенко.

Документ вступает в силу с момента его принятия.

Как сенаторы соглашались с Путиным

Вопрос об использовании вооруженных сил РФ за рубежом должны были рассматривать в открытом режиме, сообщила глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Профильные комитеты Совета федерации изначально рекомендовали разрешить Путину использовать российскую армию в "ДНР" и "ЛНР". Члены Совфеда предложили, чтобы постановление об использовании войск начало действовать с 22 февраля.

В проекте постановления говорится, что общая численность формирований вооруженных сил и район их действия, задачи и сроки пребывания за пределами РФ определяет Путин.

Член Совфеда Константин Косачев заявлял, что такое решение орган принимает не первый раз. По его словам, это уже "было в 2014 году в отношении Украины и когда Россия начинала военную операцию в Сирии".

Также Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с квазигосударственными образованиями "Л/ДНР".

Напомним, что 21 февраля, Путин подписал указы о признании независимости "Л/ДНР", предусматривающие военную помощь непризнанным образованиям.

Границы "Л/ДНР"еще не установили, но в МИД РФ говорят, что это – "дело будущего". В Госдуме России рассматривали вариант признания "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.