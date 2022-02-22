UA
UA
Разделы
Материалы
Мир Путин признал "ЛНР" и "ДНР"

Совет федерации РФ разрешил Путину использовать российскую армию на Донбассе

497
Владимир Путин, президент РФ
Фото: РИА Новости | Путин признал независимость "Л/ДНР"

Российские сенаторы полагают, что это будут миротворческие силы. Один из членов совета напомнил, что схожие решения принимались в 2014 году в отношении Украины и при начале военной операции в Сирии.

Совет федерации РФ разрешил президенту Владимиру Путину использовать вооруженные силы России на Донбассе. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости" по итогам заседания Совфеда.

"Совфед разрешил использовать армию в Донбассе", – говорится в сообщении.

Постановление единогласно приняли на внеочередном заседании верхней палаты парламента. За это решение проголосовали 153 сенатора.

"За" проголосовали 153 сенатора России
"За" проголосовали 153 сенатора России

Президенту РФ разрешили использовать армию на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

"Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ", — сказано в постановлении.

Текст постановления Совфеда РФ
Текст постановления Совфеда РФ

"Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы", — уточнила Матвиенко.

Документ вступает в силу с момента его принятия.

Как сенаторы соглашались с Путиным

Вопрос об использовании вооруженных сил РФ за рубежом должны были рассматривать в открытом режиме, сообщила глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Профильные комитеты Совета федерации изначально рекомендовали разрешить Путину использовать российскую армию в "ДНР" и "ЛНР". Члены Совфеда предложили, чтобы постановление об использовании войск начало действовать с 22 февраля.

В проекте постановления говорится, что общая численность формирований вооруженных сил и район их действия, задачи и сроки пребывания за пределами РФ определяет Путин.

Член Совфеда Константин Косачев заявлял, что такое решение орган принимает не первый раз. По его словам, это уже "было в 2014 году в отношении Украины и когда Россия начинала военную операцию в Сирии".

Также Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с квазигосударственными образованиями "Л/ДНР".

Напомним, что 21 февраля, Путин подписал указы о признании независимости "Л/ДНР", предусматривающие военную помощь непризнанным образованиям.

Границы "Л/ДНР"еще не установили, но в МИД РФ говорят, что это – "дело будущего". В Госдуме России рассматривали вариант признания "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.