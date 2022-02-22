Добро має себе захищати: Путін прокоментував відправлення військ в Україну

Президент РФ заявив, що йому важко передбачити розвиток подій і те, як далеко армія держави-агресора просунеться на українську територію.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не може оцінити, як далеко російські війська просунуться на територію України. Водночас глава держави-агресора зазначив, що "добро" не може бути "безсилим" і має себе "захищати". Про це російський лідер заявив у ході пресконференції у вівторок, 22 лютого.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На запитання журналіста, чи можуть силові вирішення питань у сучасному світі виходити зі "сторони добра" Путін заявив, сказав: "Ну, а чому ви думаєте, що добро має бути безсилим завжди? Я так не вважаю".

Далі президент РФ висловив думку, що добро "передбачає можливість себе захищати" і з цього принципу держава і виходитиме надалі.

Відповідаючи на друге запитання журналіста, як далеко можуть зайти російські війська на територію України, президент Росії сказав, що "передбачати конкретну канву" розвитку подій у цьому напрямі "загалом неможливо". За словами Путіна, подальші кроки РФ залежать "від конкретних дій, що складаються вдома".

Нагадаємо, 21 лютого Путін підписав укази про визнання ОРДЛО як незалежні "республіки" — "ДНР" і "ЛНР". У ході пресконференції президент РФ заявив, що в цьому випадку йдеться про кордони в межах Донецької та Луганської областей.

22 лютого Рада Федерації РФ дозволила президентові використати російські війська на Донбасі.