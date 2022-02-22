Добро должно себя защищать: Путин прокомментировал отправку войск в Украину

Президент РФ заявил, что ему трудно предугадать развитие событий и то, как далеко армия государства-агрессора продвинется на украинскую территорию.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может оценить, как далеко российские войска продвинутся на территорию Украины. В то же время глава государства-агрессора указал, что "добро" не может быть "бессильным" и должно себя "защищать". Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции во вторник, 22 февраля.

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На вопрос журналиста, может ли силовые решения вопросов в современном мире исходить со "стороны добра" Путин заявил, сказал: "Ну а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю".

Далее президент РФ выразил мнение, что добро "предполагает возможность себя защищать" и из этого принципа государство и будет исходить в дальнейшем.

Отвечая на второй вопрос журналиста, как далеко могут зайти российские войска на территорию Украины президент России сказал, что "предсказывать конкретную канву" развития событий в этом направлении "вообще невозможно". По словам Путина, дальнейшие шаги РФ зависят "от конкретных действий, которые складываются на месте".

Напомним, 21 февраля Путин подписал указы о признании ОРДЛО в качестве независимых "республик" — "ДНР" и "ЛНР". В ходе пресс-конференции президент РФ заявил, что в этом случае речь идет о границах в рамках Донецкой и Луганской областей.

22 февраля Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать российские войска на Донбассе.