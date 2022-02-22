РФ признала "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей, — Путин

Президент России выразил надежду, что "спорные вопросы" будут решены в переговорах между Киевом и главами оккупационных администраций Донбасса.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признала "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции во вторник, 22 февраля.

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"В каких границах мы будем признавать эти республики ("Л/ДНР")… Мы же их признали. А это значит мы признали все их фундаментальные документы, в том числе — и "конституцию". А в "конституции" прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", — сказал Путин.

Также российский лидер заявил, что РФ рассчитывает, что "все спорные вопросы будут разрешены" в ходе переговоров между руководством Украины и главарями оккупационных администраций Донбасса.

"На данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там все еще продолжаются… Но надеюсь, что так будет в будущем", — уточнил Путин.

Напомним, ранее заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова заявила, что в вопросе признания независимости ОРДЛО речь идет о границах "что есть сейчас, и никто не собирается идти дальше". Аналогичную позицию высказал и замглавы комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов. В свою очередь глава оккупационной администрации "ДНР" Денис Пушилин заявил, что границы ОРДЛО, согласно "конституциям республик", находятся в рамках Донецкой и Луганской областей.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заверила, что вопрос установления границ "республик" — "дело будущего".

Ранее Фокус писал, что 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ОРДЛО. На следующий день Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать российские войска на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, комментируя решение российских властей заявил, что "мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим". Глава государства добавил, что руководство страны предано дипломатическому пути решения вопроса.