РФ визнала "Л/ДНР" у кордонах Донецької та Луганської областей, — Путін

Президент Росії висловив сподівання, що "спірні питання" будуть вирішені в переговорах між Києвом та головами окупаційних адміністрацій Донбасу.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ визнала "ДНР" та "ЛНР" у кордонах Донецької та Луганської областей. Про це глава держави заявив у ході пресконференції у вівторок, 22 лютого.

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"У яких кордонах ми визнаватимемо ці республіки ("Л/ДНР")... Ми ж їх визнали. А це означає, ми визнали всі їхні фундаментальні документи, зокрема і "конституцію". А в "конституції" прописані кордони в межах Донецької та Луганської областей у той час, коли вони були у складі України", — сказав Путін.

Також російський лідер заявив, що РФ розраховує, що "всі спірні питання будуть вирішені" під час переговорів між керівництвом України та ватажками окупаційних адміністрацій Донбасу.

"Наразі ми розуміємо, що це неможливо, оскільки бойові дії там все ще продовжуються... Але сподіваюся, що так буде в майбутньому", — уточнив Путін.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету Державної думи з міжнародних справ Світлана Журова заявила, що в питанні визнання незалежності ОРДЛО йдеться про кордони, "що є зараз, і ніхто не збирається йти далі". Аналогічну позицію висловив і заступник голови комітету верхньої палати парламенту з міжнародних справ Андрій Клімов. У свою чергу голова окупаційної адміністрації "ДНР" Денис Пушилін заявив, що кордони ОРДЛО, згідно з "конституціями республік",у межах Донецької та Луганської областей.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова запевнила, що питання встановлення кордонів "республік" — "справа майбутнього".

Раніше Фокус писав, що 21 лютого Путін підписав укази про визнання незалежності ОРДЛО. Наступного дня Рада Федерації РФ дозволила президентові використати російські війська на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, коментуючи рішення російської влади , заявив, що "ми нікому і нічого не винні, і ми нічого і нікому не віддамо". Глава держави додав, що керівництво країни віддане дипломатичному шляху вирішення питання.