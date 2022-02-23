Больше, чем за весь 2020 год: украинцы за сутки собрали для армии больше 20 млн грн

Команда фонда помощи военным "Повернись живим" утверждает, что уже начинает конвертировать благотворительные взносы для помощи на передовой.

Благотворительная организация помощи украинским военным "Повернись живим" за прошедшие сутки собрала более 20 миллионов гривен. Фонд собрал рекордную сумму, которая оказалась больше, чем за весь 2021 год. Полученные деньги организация уже начинает конвертировать в помощь на передовой. Об этом команда фонда "Повернись живим" сообщила в Facebook.

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Директор организации Тарас Чмут заявил, что настолько большая финансовая поддержка от украинцев на фоне эскалации российской агрессии свидетельствует о том, что Украина и украинцы готовы бороться с Россией во всех возможных формах и проявлениях. По его словам, сейчас фонд активно обрабатывает заявки от военных, чтобы помочь им и "выиграть государству время там, где оно не успевает".

В благотворительной организации добавили, что от количества помощи фонд едва успевает подсчитывать количество платежей. За прошлый месяц фонду удалось собрать более 3 млн грн.

"20 502 560,36 грн… Наша бухгалтерия едва успевает подсчитывать количество платежей, а военный отдел в режиме 24/7 конвертирует ваши благотворительные взносы в реальную помощь на передовой", — заявили в команде фонда.

Фонд "Повернись живим" — один из крупнейших фондов помощи украинским военным, которые воюют на Донбассе. С 2014 года фонд собрал более 190 млн грн для украинской армии. Благотворительная организация обеспечивает все военные подразделения в зоне военных действий на Донбассе тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой.

Напомним, 22 февраля президент России Владимир Путин заявил, что не может оценить, насколько далеко российские военные продвинутся на территорию Украины. Он добавил, что "добро" не может быть "бессильным" и должно себя "защищать". В тот же день Совет федерации РФ разрешил российскому президенту использовать российскую армию на Донбассе.

Ранее, 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости "Л/ДНР". По его словам, ситуация на Донбассе приобрела критический характер, поэтому Владимир Путин принял такое решение. Кроме того, президент РФ подписал договор о сотрудничестве с "ЛНР" и "ДНР".