Від бронетехніки до школи снайперів. Фонд "Повернись живим" визначився з пріоритетами

Співробітники фонду планують зайнятися амбітними та системними проєктами, яких потребує "війна завтрашнього дня".

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За два місяці фонд "Повернись живим" закупив і передав "величезні обсяги допомоги для сотень частин і підрозділів ЗСУ, ТРО, ГУР, СБУ, ДПСУ, НГУ та Нацполіції", повідомив директор фонду Тарас Чмут.

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"Далі — тільки більш амбітні та системні проєкти", — наголосив він.

Фонд має намір зайнятися такими проєктами:

Бронетехніка;

Військові безпілотні авіаційні комплекси;

Модернізація та посилення системи ППО/ПРО;

Автомобілі;

Військова тепловізійна та нічна оптика;

Зв'язок і управління військами;

Мінна безпека та розмінування;

Розвиток Школи снайперів і снайпінгу як напряму;

Розвиток навчального центру БПЛА та професійної підготовки операторів.

"І купа всього іншого та нового, того, чого потребує війна завтрашнього дня, — заявив Чмут. — Ми не хочемо допомогти кожному окремому військовослужбовцю, ми хочемо, щоб наші Збройні сили були ефективні на полі бою, ми хочемо перекрити наші слабкі місця та послабити ворога там, де він може бути сильним".

[ + – ] Керівник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут Фото: Focus.ua

Директор фонду запевнив, що "Повернись живим" працюватиме доти, доки Донбас і Крим не будуть повернуті, а Росія не розпадеться та не компенсує шкоду кожному українцю.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що фонд "Повернись живим" закупив 25 безпілотників "Лелека-100" для ЗСУ. Фонд інвестує десятки мільйонів гривень на виробництво БПЛА, щоб сповнити втрати під час боїв.

Також нещодавно фонд "Повернись живим" закупив 51 новий пікап Fiat загальною вартістю понад мільйон євро для потреб Збройних Сил України. Автомобілі будуть задіяні, зокрема, у протиповітряній і протитанковій обороні України.