Nissan представил недорогой внедорожник для самых экстремальных условий (фото)

Nissan Navara SL Warrior предназначен для тяжелого бездорожья. Пикапу усилили подвеску и увеличили клиренс, а также установили внедорожную резину.

Линейку Nissan Navara 2022 пополнила экстремальная версия SL Warrior. Пикап подготовили к серьезному бездорожью, но при этом постарались сохранить комфорт в повседневной езде. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Nissan.

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[ + – ] Дорожный просвет увеличен до 260 мм Фото: Nissan

Новый Nissan Navara SL Warrior создавали в сотрудничестве с австралийской компанией Premcar, специализирующейся на внедорожной технике. Пикап получил массивные стальные бамперы и кенгурин спереди, а также огромные шины Cooper Discoverer All Terrain AT3 размером 270/70 R17. Появились и расширители арок.

[ + – ] Пикап оснащен 2,3-литровым 190-сильным турбодизелем Фото: Nissan

Клиренс Nissan Navara вырос на 40 мм – до 260 мм. Благодаря этому угол въезда увеличен до 36°, а угол съезда составляет 19°.

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Салон Nissan Navara остался практически без изменений – разве что появились особые резиновые коврики. Оснащение включает кондиционер, камеру заднего вида и 8-дюймовый сенсорный дисплей. В списке опций появилась лебедка. Купить пикап Nissan можно по весьма невысокой цене от $40 300.

[ + – ] Комплектация включает кондиционер и камеру заднего вида Фото: Nissan

Пикап Nissan Navara SL Warrior оснащают 2,3-литровым 190-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической либо 7-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.Тюнинг Nissan Navara также включает усиленные пружины подвески и амортизаторы.

[ + – ] Подвеска Nissan Navara усилена Фото: Nissan

Ранее Фокус сообщал, что новые пикапы Nissan Navara закупили для ВСУ. Первая их партия уже прибыла в Украину.

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