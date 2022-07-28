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Nissan представил недорогой внедорожник для самых экстремальных условий (фото)

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Фото: Nissan | Спереди появился стальной бампер с кенгурином

Nissan Navara SL Warrior предназначен для тяжелого бездорожья. Пикапу усилили подвеску и увеличили клиренс, а также установили внедорожную резину.

Линейку Nissan Navara 2022 пополнила экстремальная версия SL Warrior. Пикап подготовили к серьезному бездорожью, но при этом постарались сохранить комфорт в повседневной езде. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Nissan.

Nissan Navara SL Warrior, Nissan Navara, Nissan Navara 2022, новый Nissan Navara, пикап Nissan Navara
Дорожный просвет увеличен до 260 мм
Фото: Nissan

Новый Nissan Navara SL Warrior создавали в сотрудничестве с австралийской компанией Premcar, специализирующейся на внедорожной технике. Пикап получил массивные стальные бамперы и кенгурин спереди, а также огромные шины Cooper Discoverer All Terrain AT3 размером 270/70 R17. Появились и расширители арок.

Nissan Navara SL Warrior, Nissan Navara, Nissan Navara 2022, новый Nissan Navara, пикап Nissan Navara
Пикап оснащен 2,3-литровым 190-сильным турбодизелем
Фото: Nissan

Клиренс Nissan Navara вырос на 40 мм – до 260 мм. Благодаря этому угол въезда увеличен до 36°, а угол съезда составляет 19°.

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Салон Nissan Navara остался практически без изменений – разве что появились особые резиновые коврики. Оснащение включает кондиционер, камеру заднего вида и 8-дюймовый сенсорный дисплей. В списке опций появилась лебедка. Купить пикап Nissan можно по весьма невысокой цене от $40 300.

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Комплектация включает кондиционер и камеру заднего вида
Фото: Nissan

Пикап Nissan Navara SL Warrior оснащают 2,3-литровым 190-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической либо 7-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.Тюнинг Nissan Navara также включает усиленные пружины подвески и амортизаторы.

Nissan Navara SL Warrior, Nissan Navara, Nissan Navara 2022, новый Nissan Navara, пикап Nissan Navara
Подвеска Nissan Navara усилена
Фото: Nissan

Ранее Фокус сообщал, что новые пикапы Nissan Navara закупили для ВСУ. Первая их партия уже прибыла в Украину.

Также мы рассказывали про новый Nissan X-Trail 2023. Четвертое поколение кроссовера должно появиться в Украине.