В Україні виявили 33-річну "Волгу" у стані нового авто (відео)

Відразу після покупки "Волгу" поставили на консервацію в гараж і вона не виїжджала на дороги більше 30 років. У багажнику авто знайшли пляшки горілки, цигарки та банки зі згущеним молоком.

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Колекцію нового київського автомузею "Колеса історії" поповнила дуже незвична "Волга" ГАЗ-24-10. Цей автомобіль 1989 має пробіг всього 845 км. Докладно про капсулу часу розповів на Youtube-каналі Oldcarservice TV засновник музею Павло Лозовенко.

[ + – ] Понад 30 років автомобіль стояв у гаражі Фото: скриншот/youtube

"Волга" має дуже цікаву історію. 1989 року її придбав один із високопоставлених офіцерів міліції. Він практично не їздив авто, а поставив його на зберігання в гараж.

[ + – ] "Волга" поповнила експозицію київського автомузею Фото: скриншот/youtube

Власник ГАЗ-24-10 вже помер і незабаром про автомобіль забули. Виявили машину кілька років тому, причому в її багажнику знайшлися пляшки з горілкою "Столична", пачки цигарок "Ватра" і банки зі згущеним молоком.

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"Волгу" обробили автоконсервантом, тому її кузов ідеально зберігся — на ньому немає жодної плями іржі. Салон також як новий, а в багажнику навіть збереглася бирка з назвою кольору кузова. Також у комплекті залишилися оригінальні сервісна книжка та паспорт до магнітоли "Старт".

Втім, у майстерні Old Car Service все ж таки довелося замінити масло і антифриз, а також промити систему охолодження. Після цього авто зайняло місце в експозиції музею.

Раніше Фокус розповідав, що у покинутій будівлі знайшли колекцію із 70 ретро-авто в ідеальному стані.

Також ми писали про знаменитий суперкар Lamborghini, який простояв 20 років у старому гаражі.