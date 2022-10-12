Без вікон, без дверей: у Німеччині виявили рідкісний та незвичний кабріолет ВАЗ-2105 (фото)

На німецькому підприємстві Bohse випущено лише 250 кабріолетів ВАЗ-2105. У нестандартного автомобіля пластиковий кузов та знімний дах.

Related video

У німецькому містечку Бад-Ольдесло виставили на продаж дуже рідкісний та незвичайний Bohse Eurostar 1990 року. Автомобіль є кабріолетом на базі ВАЗ-2105. Подробиці незвичайної моделі розкрили на eBay.

[ + – ] Всього випустили лише 250 Bohse Eurostar Фото: ebay.com

Дивно, але кабріолет Лада випускався у Німеччині. Компанія Bohse заснована в 1987 році та спочатку робила пляжні кабріолети на базі Volkswagen Golf. Проте їхня собівартість виявилася надто високою, тому було вирішено вибрати дешевшого донора.

[ + – ] У авто немає дверей та заднього скла Фото: ebay.com

Вибір упав на ВАЗ-2105. Йому виготовили повністю новий склопластиковий кузов, причому від Lada там залишилися лише фари та лобове скло зі стійками. Дах у авто знімний, а замість дверей, бічних та задніх бічних вікон – прозорі поліетиленові шторки на блискавках.

Важливо

Українець виставив на продаж єдиний у своєму роді Mercedes за 250 000 євро (фото)

Салон практично повністю перекочував із Lada-2105. Цей Bohse Eurostar оснащений 1,2-літровим 65-сильним двигуном ВАЗ, хоча також пропонувалися версії з 1,5-літровою четвіркою на 70 л. с.

[ + – ] Салон ВАЗ-2105 практично не змінився Фото: ebay.com

Авто продавали не тільки в Німеччині, а й у Бельгії, Іспанії, Італії та Нідерландах. Усього випустили лише 250 таких кабріолетів, адже незважаючи на низьку вартість 6850 марок, модель попитом не користувалася. Нині за авто із пробігом близько 40 тис. км просять 7999 євро.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні знайшли ідеально збережену "Волгу" 1989 року з пробігом лише 850 км. Вона вирушила до музею.

Також ми писали про найбільший позашляховик Toyota, який називають японським Hummer.