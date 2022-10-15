Андрей Данилко выставил на аукцион в Великобритании Rolls-Royce Фредди Меркьюри (фото)

Андрей Данилко купил авто Фредди Меркьюри еще в 2013 году, но так и не смог ввезти его в Украину. Вырученные средства будут направлены на благотворительность.

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В Лондоне на аукцион RM Sotheby’s выставили Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года. Автомобиль принадлежал вокалисту Queen Фредди Меркьюри. Историю машины рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Андрей Данилко признался, что владеет авто Фредди Меркьюри Фото: Sotheby’s

Фредди Меркьюри решил купить Rolls-Royce Silver Shadow в 1979 году. Он сам не водил авто, а пользовался услугами шофера. На нем фронтмен Queen также возил оперную диву Монсеррат Кабалье. После смерти Меркьюри в 1991 году машину унаследовала его сестра Кашмира.

[ + – ] Rolls-Royce Silver Shadow последние 10 лет простоял на парковке в Лондоне Фото: Sotheby’s

Нынешний владелец авто на сайте аукционного дома не указан, известно лишь, что он приобрел Rolls-Royce Фредди Меркьюри в 2013 году. Очень вероятно, что им является Андрей Данилко, ведь ранее он признался в этом.

[ + – ] Салон Rolls-Royce Silver Shadow отделан кожей и деревом Фото: Sotheby’s

Украинский певец и продюсер рассказал, что купил авто Фредди Меркьюри почти 10 лет назад, но так и не смог ввезти его в Украину (очевидно возникли сложности с растаможкой старого Rolls-Royce). Все это время Андрей Данилко был вынужден платить за парковку машины в Лондоне.

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О том, что автомобиль может принадлежать Данилко, свидетельствует тот факт, что вырученные за Rolls-Royce средства перечислят на нужды клиники протезирования и реабилитации Superhumans Center, расположенной во Львовской области.

[ + – ] Фредди Меркьюри не водил авто, а ездил на заднем сиденье с собственным водителем Фото: Sotheby’s

Rolls-Royce Silver Shadow выпускали с 1965 по 1980 годы. Большой седан оснащен 6,75-литровым V8 на 192 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Авто Фредди Меркьюри окрашено в серебристый цвет, а его салон отделан кожей и деревом. Комплектация включает кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъемники и магнитолу Sharp. Пробег составляет около 100 тыс. км, также сохранены оригинальные документы на машину и чеки с СТО, где указан ее владелец.

[ + – ] Сохранились чеки с СТО и оригинальная документация на авто Фото: Sotheby’s

Ранее Фокус сообщал, что украинец выставил на продажу единственный в мире Mercedes Sbarro за 250 000 евро.

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