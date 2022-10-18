Роскошь и передовые технологии: представлен первый электромобиль Rolls-Royce (видео)

Роскошное туристическое купе Rolls-Royce Spectre достигает свыше 5 метров в длину и весит почти три тонны. Электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и может проехать 515 км без подзарядки.

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Опубликованы официальные фото и видео с Rolls-Royce Spectre. Первый электромобиль в истории британской марки уже доступен для заказа, но его производство стартует только в конце 2023 года. Подробности знаковой модели раскрыли на официальном сайте бренда.

[ + – ] Длина купе превышает 5 метров Фото: Rolls-Royce

Дизайн Rolls-Royce Spectre 2023

Новый Rolls-Royce Spectre является преемником бензиновой модели Wraith. Роскошное четырехместное купе будет стоить около 400 тыс. долларов. Электрокар достигает более 5 м в длину при колесной базе в 3210 мм и весит 2975 кг. В основе авто лежит инновационная алюминиевая платформа.

[ + – ] На всю ширину передней панели растянут дисплей Фото: Rolls-Royce

В профиль электромобиль Rolls-Royce напоминает предшественника – у него длинный капот, изогнутая линия крыши и открывающиеся против движения двери. Сохранена и фирменная хромированная решетка радиатора, причем она получила еще и диодную подсветку. С ней сочетаются тоненькие диодные фары. Стандартными являются громадные 23-дюймовые колеса.

[ + – ] Двери открываются против движения, а подсветка потолка имитирует звездное небо Фото: Rolls-Royce

Во внутренней отделке преобладают дорогие кожа и дерево. В салоне классический стиль Rolls-Royce сочетается с современными технологиями. На всю ширину передней панели растянут трехсекционный дисплей, но остался и циферблат часов. Диодная подсветка потолка имитирует звездное небо, а в дверях спрятаны фирменные зонты.

[ + – ] Электрокар получил два мотора общей мощностью 585 л. с. Фото: Rolls-Royce

Характеристики электромобиля Rolls-Royce Spectre

Электрокар Rolls-Royce Spectre 2023 оснащен полным приводом и двумя моторами, развивающими 585 л. с. и 900 Н∙м. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и может проехать 515 км без подзарядки. За комфорт езды отвечают пневмоподвеска и активные стабилизаторы.

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В Rolls-Royce считают, что выпуск электрокара — это воплощение в жизнь пророчества основателя марки Чарльза Роллса. Еще в 1909 году он предсказал, что электромобили со временем вытеснят бензиновые авто.

[ + – ] Цена Rolls-Royce Spectre составит около $400 тысяч

Ранее Фокус рассказывал, что Андрей Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce, ранее принадлежавший Фредди Меркьюри. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

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