Найбільший кросовер Geely розсекречено перед прем'єрою (фото)

Geely HaoYue L другого покоління підросте в розмірах і стане виразнішим на вигляд. Кросовер отримає новий турбомотор зі збільшеною до 218 к. с. потужністю.

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Опубліковано перші фото Geely HaoYue L. Друге покоління великого сімейного кросовера презентують до кінця цього року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Geely HaoYue L стане набагато виразнішим на вигляд. Дизайн кросовера стане більш мускулистим — з вираженими колісними арками та рельєфними боковинами. Величезна решітка радіатора поєднується з довгастими діодними фарами. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Крім того, автомобіль став більшим.

[ + – ] Кросовер отримає новий 2,0-літровий турбомотор Фото: autohome.com.cn

Розміри Geely HaoYue L 2023:

Довжина – 4860 мм

Ширина – 1910 мм

Висота – 1770 мм

Колісна база – 2825 мм

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Салон Geely HaoYue L ще не показали, але відомо, що він отримає віртуальну панель приладів, проєкцію на лобове скло та великий сенсорний дисплей. У пропозиції залишаться версії на 5 та 7 місць. Комплектація включає камери кругового огляду, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль та моніторинг "сліпих" зон.

Новий Geely HaoYue L отримає 2,0-літровий турбомотор потужністю 218 к. с. та 7-ступінчасту КПП з двома зчепленнями. Привід залишиться переднім. Китайський кросовер може з'явитися в Україні, адже Geely повертаються на наш ринок та роблять ставку саме на моделі підвищеної прохідності.

Раніше Фокус розповідав, що Renault, Geely та Volvo спільно розробляють спортивний кросовер.