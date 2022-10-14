Renault, Volvo та Geely спільно випустять новий спортивний кросовер

Новий кросовер Renault відрізняється динамічним силуетом із похилим аркоподібним дахом. Модель буде побудована на платформі Volvo XC40 та отримає гібридну установку.

Related video

Купе-кросовер Renault Arkana отримає старшого брата. Нова модель з'явиться у 2024 році й створюється спільно з Volvo та Geely. Про це повідомляє пресслужба Renault Group.

Розробкою нової моделі займається корейська філія Renault (раніше це підприємство випускало авто під брендом Samsung). Нещодавно 34,02% його акцій викупили Geely, а тепер китайський концерн готується придбати акції Renault Group. А оскільки Geely володіє Volvo, то інженери шведської марки також приєднаються до створення кросовера.

[ + – ] Платформою з новою моделлю поділиться Volvo XC40 Фото: Volvo

Наразі опубліковано лише один тизер моделі. У неї високий капот, похилий дах і піднята "корма", а заднє скло прикрите спойлером. Також видно, що крила авто трохи розширені.

Заявлено, що кросовер Renault збудують на платформі СМА. Спочатку її створили для Volvo XC40, але тепер вона лежить в основі кількох моделей Geely та преміального китайського бренду Lynk&Co.

Важливо

Geely та Volvo презентували потужний сімейний кросовер з витратою менше 1 л на 100 км (фото)

Також відомо, що новий Renault буде гібридом. Очевидно, кросовер отримає силову установку Geely-Volvo з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромотором. У різних моделях вона розвиває 245–262 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely повертаються на український ринок і планують продавати в нашій країні кілька моделей кросоверів.

Також ми писали, що Renault презентували найменший у світі автомобіль — керувати ним можна без прав водія.