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Авто

Великі зміни: у Renault можуть з'явитися нові власники з Китаю

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Фото: Renault | Електричний підрозділ Renault стане окремою компанією

Renault планують розділити на дві великі компанії — з випуску бензинових та електричних моделей. У Geely зацікавлені у придбанні підрозділу з виробництва авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Компанія Renault може змінити власника. Як покупець розглядається китайський концерн Geely Auto. Про це повідомляє видання Automotive News Europe, посилаючись на джерела у Renault Group.

Як стало відомо, у Renault планується масштабна реорганізація. Компанію хочуть розділити на два великі підрозділи — з випуску електромобілів та авто з двигунами внутрішнього згоряння.

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Geely Auto може придбати 40% акцій "бензинового" підрозділу Renault
Фото: Reuters

Електричний підрозділ Ampere стане основним та залишиться у Франції — там працюватимуть близько 10 000 осіб. А ось штаб-квартира філії з випуску бензинових авто (його робоча назва — Horse), швидше за все, переїде до Іспанії.

У Geely хочуть стати співвласниками підрозділу Renault з випуску авто із ДВС — планують викупити 40% його акцій. Ще 40% акцій залишаться у Renault Group, а 20% викупить китайський нафтогазовий концерн PetroChina.

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Примітно, що давні партнери Renault із Nissan не беруть участь у цій угоді. Втім, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi збережеться і, очевидно, сконцентрується на електрокарах — саме на їх розробку і підуть кошти від продажу акцій "бензинового" підрозділу.

Нагадаємо, що Geely Auto останніми роками активно розширюють свою імперію. Китайський концерн з 2010 року володіє Volvo, а нещодавно придбав Lotus, а також пакет акцій Mercedes-Benz та Smart.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo презентували спортивний седан з оригінальним дизайном.