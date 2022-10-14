Renault, Volvo и Geely совместно выпустят новый спортивный кроссовер

Новый кроссовер Renault отличается динамичным силуэтом с покатой аркообразной крышей. Модель будет построена на платформе Volvo XC40 и получит гибридную установку.

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Купе-кроссовер Renault Arkana получит старшего брата. Новая модель появится в 2024 году и создается совместно с Volvo и Geely. Об этом сообщает пресс-служба Renault Group.

Разработкой новой модели занимается корейский филиал Renault (ранее это предприятие выпускало авто под брендом Samsung). Недавно 34,02% его акций выкупили Geely, а теперь китайский концерн готовится приобрести акции Renault Group. А поскольку Geely владеет Volvo, то инженеры шведской марки также присоединятся к созданию кроссовера.

[ + – ] Платформой с новой моделью поделится Volvo XC40 Фото: Volvo

На данный момент опубликован только один тизер модели. У нее высокий капот, покатая крыша и приподнятая "корма", а заднее стекло прикрыто спойлером. Также видно, что крылья авто слегка расширены.

Заявлено, что кроссовер Renault построят на платформе СМА. Изначально ее создали для Volvo XC40, но теперь она лежит в основе нескольких моделей Geely и премиального китайского бренда Lynk&Co.

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Также известно, что новый Renault будет гибридом. Очевидно кроссовер получит силовую установку Geely-Volvo с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. В разных моделях она развивает 245-262 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Geely возвращаются на украинский рынок и планируют продавать в нашей стране несколько моделей кроссоверов.

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