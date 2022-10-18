Самый большой кроссовер Geely рассекречен перед премьерой (фото)
Geely HaoYue L второго поколения подростет в размерах и станет выразительнее на вид. Кроссовер получит новый турбомотор с увеличенной до 218 л. с. мощностью.
Опубликованы первые фото Geely HaoYue L. Второе поколение большого семейного кроссовера презентуют до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Geely HaoYue L станет гораздо выразительнее на вид. Дизайн кроссовера станет более мускулистым – с выраженными колесными арками и рельефными боковинами. Огромная решетка радиатора сочетается с продолговатыми диодными фарами. Фонари растянуты на всю ширину кузова. Кроме того, автомобиль стал крупнее.
Размеры Geely HaoYue L 2023:
- Длина – 4860 мм
- Ширина – 1910 мм
- Высота – 1770 мм
- Колесная база – 2825 мм
Салон Geely HaoYue L еще не показали, но известно, что он получит виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло и большой сенсорный дисплей. В предложении останутся версии на 5 и 7 мест. Комплектация включает камеры кругового обзора, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и мониторинг "слепых" зон.
Новый Geely HaoYue L получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 218 л. с. и 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями. Привод останется передним. Китайский кроссовер может появиться в Украине, ведь Geely возвращаются на наш рынок и делают ставку именно на модели повышенной проходимости.
Ранее Фокус рассказывал, что Renault, Geely и Volvo совместно разрабатывают спортивный кроссовер.