Самый большой кроссовер Geely рассекречен перед премьерой (фото)

Geely HaoYue L второго поколения подростет в размерах и станет выразительнее на вид. Кроссовер получит новый турбомотор с увеличенной до 218 л. с. мощностью.

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Опубликованы первые фото Geely HaoYue L. Второе поколение большого семейного кроссовера презентуют до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Geely HaoYue L станет гораздо выразительнее на вид. Дизайн кроссовера станет более мускулистым – с выраженными колесными арками и рельефными боковинами. Огромная решетка радиатора сочетается с продолговатыми диодными фарами. Фонари растянуты на всю ширину кузова. Кроме того, автомобиль стал крупнее.

[ + – ] Кроссовер получит новый 2,0-литровый турбомотор Фото: autohome.com.cn

Размеры Geely HaoYue L 2023:

Длина – 4860 мм

Ширина – 1910 мм

Высота – 1770 мм

Колесная база – 2825 мм

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Салон Geely HaoYue L еще не показали, но известно, что он получит виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло и большой сенсорный дисплей. В предложении останутся версии на 5 и 7 мест. Комплектация включает камеры кругового обзора, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и мониторинг "слепых" зон.

Новый Geely HaoYue L получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 218 л. с. и 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями. Привод останется передним. Китайский кроссовер может появиться в Украине, ведь Geely возвращаются на наш рынок и делают ставку именно на модели повышенной проходимости.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault, Geely и Volvo совместно разрабатывают спортивный кроссовер.