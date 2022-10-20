Цена $21 000 и запас хода свыше 600 км: рассекречен семейный электромобиль Geely (фото)

Geometry G6 от Geely — 4,75-метровая модель D-класса с обтекаемым дизайном. Седан получил мультимедийную систему от Huawei и систему полуавтономного вождения.

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Опубликованы фото электромобиля Geometry G6. Недорогой седан от электрического подразделения Geely презентуют до конца нынешнего месяца и он поступит в продажу по цене от 152 800 до 174 800 юаней ($21 000 – 24 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] У Geometry G6 вытянутый обтекаемый профиль Фото: CarNewsChina

Новый электрокар Geely – преемник модели Geometry A, выпускавшейся с 2019 года. Это семейный седан D-класса длиной 4,75 м и с колесной базой в 2,7 м, построенный на платформе знакомого украинцам Geely Emgrand. Электрокар могут продавать и за пределами Китая, ведь предшественника экспортировали.

[ + – ] В салоне установлен большой сенсорный дисплей Фото: CarNewsChina

У авто вытянутый силуэт с заостренным "носом" и купеобразной крышей. Новый Geely Geometry G6 получил тоненькие светодиодные фары и выдвижные дверные ручки, а его фонари растянуты на всю ширину кузова.

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В салоне установлены виртуальный щиток приборов и огромный сенсорный дисплей с диагональю 14,6 дюйма. Мультимедийную систему Harmony OS для Geometry G6 создали в Huawei. Среди опций есть система полуавтономного вождения.

[ + – ] Седан оснащен 204-сильным мотором Фото: CarNewsChina

Электромобиль Geely Geometry G6 оснащен 204-сильным мотором. На выбор предложат версии с батареей на 62 и 70 кВт∙ч: запас хода составит 480 и 620 км, соответственно.

Ранее Фокус рассказывал про самый большой кроссовер Geely. Его предложат в шестиместном исполнении.

Также мы писали, что Geely возвращаются на украинский рынок и делают ставку на кроссоверы.