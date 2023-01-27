В Украине появился недорогой британский электрокроссовер с запасом хода 400 км (фото)

Электрический кроссовер MG Marvel R богато оснащен и предложен в версиях на 180 и 288 л. с. Топовая модификация разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с.

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[ + – ] Кроссовер предложен в версиях на 180 и 288 л. с. Фото: topgir.com.ua

MG Marvel R – пятиместный кроссовер длиной 4,67 м с выразительным дизайном. Обращают на себя внимание тоненькая диодная оптика на всю ширину кузова, выраженный "нос" и выдвижные дверные ручки.

[ + – ] У кроссовера оригинальная диодная передняя оптика Фото: topgir.com.ua

Уже в базовой версии салон MG Marvel R отделан кожей, а передние сиденья получили электропривод и подогрев. У кроссовера виртуальный щиток приборов и большой 19,4-дюймовый тачскрин портретного формата.

[ + – ] На центральной панели установлен огромный 19,4-дюймовый тачскрин Фото: topgir.com.ua

Объем багажника кроссовера составляет 357-1396 л, а у заднеприводной версии есть еще и 150-литровый отсек спереди. Дверь багажника оснащена электроприводом.

Новый MG Marvel R в Украине доступен только в богато оснащенных версиях. Базовый вариант за 1,7 млн гривен получил бесключевой доступ, панорамную крышу, электропакет, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфонов.

[ + – ] Передние сиденья получили электропривод и подогрев Фото: topgir.com.ua [ + – ] Салон MG Marvel R отделан кожей во всех версиях Фото: topgir.com.ua

Также у всех MG Marvel R 2023 есть адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, мониторинга "слепых" зон и распознавания дорожных знаков.

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Электромобиль MG Marvel R предлагают в заднеприводной 180-сильной и полноприводной 288-сильной модификациях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 и 4,9 с, соответственно, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

[ + – ] Объем багажника MG Marvel R составляет 357-1396 л Фото: topgir.com.ua

Аккумуляторная батарея на 70 кВт∙ч обеспечивает запас хода 402 км в заднеприводной версии и 370 км – в полноприводной. Зарядить электрокар MG в быстром режиме на 80% можно за 43 минуты. Кроме того, предусмотрена функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто различное электрооборудование.

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