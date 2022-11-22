В Украине появится недорогой британский электрокроссовер с запасом хода 400 км (фото)

Электрокроссовер MG Marvel R в Украине предложат в двух модификациях. Топовая 288-сильная версия способна разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с.

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В декабре на украинский рынок выйдет новый MG Marvel R. Появление электрического кроссовера анонсировали на странице представительства британской марки в Facebook.

Электромобиль MG Marvel R выпускают с 2021 года на предприятии китайского концерна SAIC. Он уже вышел на европейский рынок и там стоит немногим менее 40 тыс. евро в базовой версии. Модель должна была появиться в Украине еще весной, но полномасштабное российское вторжение заставило отложить его презентацию.

[ + – ] Электрокроссовер появится в Украине в декабре Фото: MG

Дизайн MG Marvel R

Новый MG Marvel R – недорогой электрический кроссовер с выразительным дизайном. У него покатая крыша, рельефные боковины и тоненькие фары, соединенные диодной полосой. Стандартными являются 19-дюймовые диски.

[ + – ] Заднеприводная версия обладает запасом хода в 402 км Фото: MG

Размеры MG Marvel R 2022:

Длина – 4674 мм

Ширина – 1919 мм

Высота – 1618 мм

Колесная база – 2800 мм

В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой 19,4-дюймовый сенсорный дисплей. Объем заднего багажника составляет 357-1396 л, также предусмотрен 150-литровый передний отсек.

[ + – ] Спереди предусмотрен дополнительный 150-литровый багажник Фото: MG

Электромобиль MG Marvel R, характеристики и комплектация

Электрический кроссовер MG в Украине предложат в двух богато оснащенных версиях. Базовый вариант Lux получил панорамную крышу, бесключевой доступ, кожаный салон, электропривод и подогрев сидений, камеры кругового обзора, электропривод багажника с сенсором открытия. Кроме того, предусмотрен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

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Такой MG Marvel R является заднеприводным и оснащен двумя моторами общей мощностью 180 л. с. и батареей на 70 кВтч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с и может проехать без подзарядки 402 км.

[ + – ] На центральной панели установлен большой 19,4-дюймовый тачскрин Фото: MG

Топовая версия Performance также получила вентиляцию кресел и акустику Bose. К тому же, она полноприводная и 288-сильная. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч, но запас хода несколько меньше – 370 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину привезли сверхмощный американский электромобиль Lucid Air с запасом хода свыше 800 км.

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