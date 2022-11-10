В Украине появится новый Opel Astra 2022: подробности и комплектации (фото)

Новый Opel Astra в Украине предложат в богатых комплектациях. Хэтчбек будет доступен в бензиновой и дизельной версиях.

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В Украине во время войны продолжают появляться новинки мирового автопрома. Так, вскоре в нашей стране появится новый Opel Astra шестого поколения. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

Opel Astra 2022 предложат в кузове хэтчбек, но в линейке также есть и универсал. Модель С-класса стала солиднее на вид и отличается граненым дизайном. В ее основе лежит новая платформа концерна Stellantis, которую также использует Peugeot 308.

[ + – ] Хэтчбек предложат в бензиновой и дизельной версиях Фото: Opel

В салоне появилась виртуальная панель приборов, а 10-дюймовый дисплей мультимедиа повернут к водителю. Хэтчбек обладает вместительным 422-литровым багажником.

Новый Opel Astra в Украине со старта предложат с двумя 130-сильными турбомоторами – 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным. В последнем случае расход топлива составляет 3,6 л/100 км, хотя есть и более экономичные гибридные модификации. Все версии будут поставлять с 8-ступенчатой автоматической КПП.

[ + – ] Дисплей мультимедиа в салоне повернут к водителю Фото: Opel

Комплектация Opel Astra 2022 будет весьма богатой. Базовая версия получит диодные фары, климат-контроль, парктроник, круиз-контроль с ограничителем скорости, системы удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

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Вариант Elegance добавляет двухонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Среди опций есть матричная оптика, электропривод сидений и система мониторинга "слепых" зон.

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