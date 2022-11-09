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Авто

Раритет за 85 000 евро: в Украине обнаружена самая дорогая и необычная Toyota Camry (фото)

Toyota Camry 2015, Toyota Camry, бронированная Toyota Camry, бронированная Тойота Кемри, тюнинг Toyota Camry
Фото: auto.ria.com | Бронированная Toyota Camry визуально ничем не отличается от стандартного седана

Бронированная Toyota Camry выдерживает обстрел из снайперской винтовки и взрыв гранаты. Седан сохранил 3,5-литровый V6, климат-контроль и электропривод сидений.

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В Киеве продается необычная Toyota Camry 2015 года. Обычный с виду седан оценили в приличные 85 000 евро. Подробная информация об авто опубликована на сайте Auto.ria.

Toyota Camry 2015, Toyota Camry, бронированная Toyota Camry, бронированная Тойота Кемри, тюнинг Toyota Camry Fullscreen
Автомобиль защищен по стандарту BR6
Фото: auto.ria.com

Дело в том, что предлагают купить Toyota Camry в бронированной версии. Семейный седан защищен по стандарту BR6, то есть выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибром 7,62 мм или взрыв гранаты.

Toyota Camry 2015, Toyota Camry, бронированная Toyota Camry, бронированная Тойота Кемри, тюнинг Toyota Camry Fullscreen
Седан сохранил климат-контроль, мультимедиа и электропакет
Фото: auto.ria.com

Автомобиль получил кевларовую броню и пуленепробиваемые стекла, а его шины позволяют продолжать движение при пробое. Кроме того, тюнинг Toyota Camry включает камеры и систему пожаротушения.

Toyota Camry 2015, Toyota Camry, бронированная Toyota Camry, бронированная Тойота Кемри, тюнинг Toyota Camry Fullscreen
В отделке салона использованы кожа и дерево
Фото: auto.ria.com

Бронированный автомобиль ничего не выдает визуально, да и салон Toyota Camry остался стандартным. В отделке использована кожа, а оснащение включает климат-контроль, датчики дождя и света, мультимедиа, электроприводы сидений, рулевой колонки и крышки багажника.

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Под капотом установлен стандартный 3,5-литровый V6 мощностью 272 л. с., а в паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП. Однако поскольку масса авто выросла, то подвеску усилили.

Toyota Camry 2015, Toyota Camry, бронированная Toyota Camry, бронированная Тойота Кемри, тюнинг Toyota Camry Fullscreen
Автомобиль получил толстые пуленепробивные стекла

Новым такое авто стоило около $140 000. У него австрийские документы, а пробег составляет 53 тыс. км.

Ранее Фокус рассказывал про самое доступное в мире бронированное авто — новым оно стоит 50 000 долларов.

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