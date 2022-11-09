Раритет за 85 000 евро: в Украине обнаружена самая дорогая и необычная Toyota Camry (фото)
Бронированная Toyota Camry выдерживает обстрел из снайперской винтовки и взрыв гранаты. Седан сохранил 3,5-литровый V6, климат-контроль и электропривод сидений.
В Киеве продается необычная Toyota Camry 2015 года. Обычный с виду седан оценили в приличные 85 000 евро. Подробная информация об авто опубликована на сайте Auto.ria.
Дело в том, что предлагают купить Toyota Camry в бронированной версии. Семейный седан защищен по стандарту BR6, то есть выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибром 7,62 мм или взрыв гранаты.
Автомобиль получил кевларовую броню и пуленепробиваемые стекла, а его шины позволяют продолжать движение при пробое. Кроме того, тюнинг Toyota Camry включает камеры и систему пожаротушения.
Бронированный автомобиль ничего не выдает визуально, да и салон Toyota Camry остался стандартным. В отделке использована кожа, а оснащение включает климат-контроль, датчики дождя и света, мультимедиа, электроприводы сидений, рулевой колонки и крышки багажника.Важно
Под капотом установлен стандартный 3,5-литровый V6 мощностью 272 л. с., а в паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП. Однако поскольку масса авто выросла, то подвеску усилили.
Новым такое авто стоило около $140 000. У него австрийские документы, а пробег составляет 53 тыс. км.
Ранее Фокус рассказывал про самое доступное в мире бронированное авто — новым оно стоит 50 000 долларов.
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