Раскрыты интересные подробности и дата премьеры нового Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado нового поколения сохранит знакомый дизайн и габариты предшественника. Впервые у внедорожника появятся гибридные версии.

Related video

Новый Toyota Land Cruiser Prado презентуют в третьем квартале 2023 года. Конструкция внедорожника претерпит серьезные изменения. Об этом стало известно сайту Autohome.

Напомним, ранее презентацию Toyota Land Cruiser Prado собирались отложить до 2024 года из-за кризиса полупроводников и повышенного спроса на старшую модель Land Cruiser 300, однако в итоге японский автогигант вернулся к первоначальным планам.

Дизайн Toyota Land Cruiser Prado

Именно у Toyota Land Cruiser 300 новый Prado 2023 позаимствует рамную платформу TNGA-K. Судя по опубликованным ранее рендерам, он сохранит знакомый мускулистый дизайн с массивными бамперами и расширенными крыльями.

[ + – ] Внедорожник позаимствует платформу у Toyota Land Cruiser 300 Фото: BestCarWeb

Также известно, что короткой трехдверной версии в линейке больше не будет. Колесную базу пятидверного авто увеличат, но длина останется на прежнем уровне.

Размеры Toyota Land Cruiser Prado 2023

Длина – 4825 мм

Ширина – 1885 мм

Высота – 1835 мм

Колесная база – 2840 мм

Важно

Новая жизнь легенды: Toyota отреставрировала самый первый Land Cruiser (видео)

Новый Toyota Land Cruiser Prado, характеристики

Внедорожник Toyota Prado 2023 сохранит двигатели предшественника – 4,0-литровый бензиновый V6 на 282 л. с. и 2,8-литровый 200-сильный турбодизель. Вместе с тем, из линейки исчезнет базовый 2,7-литровый мотор, но появятся сразу две гибридные версии – с 2,5-литровой атмосферной бензиновой четверкой и 2,4-литровым турбомотором.

Еще одним новшеством внедорожника станет 8-ступенчатая автоматическая КПП. Как и прежде, Toyota Land Cruiser Prado будут оснащать полным приводом с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota презентовала внедорожники для самых суровых условий.

Также мы писали про новый флагманский кроссовер Honda.