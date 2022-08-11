Подержанные Toyota Land Cruiser 300 стали вдвое дороже новых

Спрос на Toyota Land Cruiser 300 зашкаливает и прием заказов на внедорожник временно прекратили. Это подталкивает спекулянтов увеличивать стоимость авто при перепродаже.

Новый Toyota Land Cruiser 300 получился очень удачным. За автомобилем уже выстроились огромные очереди, ведь завод Toyota не справляется со спросом. Мало того, слегка поддержанные внедорожники сейчас существенно дороже, чем новые. Об этом сообщает Nikkei Asia.

В Японии средняя цена Toyota Land Cruiser 300 с пробегом в версии ZX составляет 17 миллионов иен ($129 000). Новый внедорожник в таком же исполнении более, чем в два раза дешевле.

[ + – ] Средняя цена подержанных Toyota Land Cruiser 300 достигла $129 000 Фото: Toyota

Впрочем, купить Toyota Land Cruiser 300 новым не так-то и просто. Очереди за отдельными версиями внедорожника уже достигают четырех лет. Дошло до того, что прием заявок на модель прекратили, пока завод не справится с уже поступившими заказами.

Дефицитом воспользовались спекулянты, взвинтившие цены на модель при перепродаже. Многие покупатели готовы переплачивать, чтобы не ждать автомобили годами.

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Это уже не первый подобный случай – дороже новых продаются подержанные Toyota Alphard и Corolla Cross, а также Ford Maverick. Однако разница в цене у них не столь разительная и составляет от 10 до 60%.

Ранее Фокус рассказывал про новый недорогой седан Toyota Yaris. Он стоит от 15 000 долларов.