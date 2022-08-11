Уживані Toyota Land Cruiser 300 стали вдвічі дорожчими за нові

Попит на Toyota Land Cruiser 300 зашкалює, і прийом замовлень на джип тимчасово припинили. Це підштовхує спекулянтів збільшувати вартість авто під час перепродажу.

Новий Toyota Land Cruiser 300 вийшов дуже вдалим. За автомобілем уже вишикувалися величезні черги, адже завод Toyota не справляється з попитом. Крім того, трохи вживані позашляховики зараз суттєво дорожчі, ніж нові. Про це повідомляє Nikkei Asia.

У Японії середня ціна Toyota Land Cruiser 300 із пробігом у версії ZX становить 17 мільйонів ієнів ($129 000). Новий позашляховик у такому ж виконанні більш ніж у два рази дешевший.

[ + – ] Середня ціна вживаних Toyota Land Cruiser 300 досягла $129 000 Фото: Toyota

Утім, купити Toyota Land Cruiser 300 новим не так просто. Черги за окремими версіями позашляховика вже сягають чотирьох років. Дійшло до того, що прийом заявок на модель припинили, поки завод не впорається з замовленнями, що вже надійшли.

Дефіцитом скористалися спекулянти, які підняли ціни на модель під час перепродажу. Багато покупців готові переплачувати, щоб не чекати на автомобілі роками.

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Це вже не перший подібний випадок — дорожче за нові продаються вживані Toyota Alphard і Corolla Cross, а також Ford Maverick. Однак різниця в ціні в них не така разюча та становить від 10 до 60%.

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