Для суровых условий: презентованы самые экстремальные внедорожники Toyota (фото)
Концепт-кары Toyota созданы для тяжелого бездорожья. Им улучшили проходимость и добавили оригинальные аксессуары.
На автошоу SEMA в Лас-Вегасе представлены тюнингованные версии Toyota Sequoia и Tundra. Автомобили подготовили к серьезному бездорожью. Их подробности раскрыли на официальном сайте Toyota.
Toyota Ultimate Overlanding Sequoia
Внедорожник предназначен для любителей отдыха на природе. На его крыше раскладывается палатка, а в салоне установлен холодильник.
Кроме того, автомобиль получил внедорожные 34-дюймовые шины Toyo Open Country M/T, новые бамперы и дополнительную оптику. Клиренс увеличили, а подвеску усилили, установив новые пружины и амортизаторы.
Toyota Sequoia TRD Pro Adventurer
Как и Ultimate Overlanding Sequoia, внедорожник оснащен палаткой на крыше, а его проходимость улучшили. В то же время, сзади появилось специальное крепление с водным мотоциклом Kawasaki Jet Ski.Важно
Toyota Expedition Overland Sequoia
Экспедиционный внедорожник получил стальные бамперы, защиту днища и 18-дюймовые шины с грунтозацепами. Спереди опявилась лебедка.
Toyota Expedition Overland Tundra
Пикап Toyota Tundra также подготовили к дальним экспедициям, причем его доработали сильнее. В его кузове оборудован жилой отсек с подъемной крышей, к которой прикреплены солнечные батареи. Автомобиль оснащен мощным отопителем и баком на 50 литров воды.
Toyota Trailhunter
Пикап Toyota Tundra Trailhunter является предвестником целой новой линейки серийных внедорожных моделей. Как и другим концепт-карам, ему увеличили клиренс и добавили внедорожную резину. На крыше появился багажник, а в кузове — дуги, на которые установлена палатка.
Ранее Фокус рассказывал, что украинцы привезли на шоу SEMA яркие тюнингованные Tesla.