Для суровых условий: презентованы самые экстремальные внедорожники Toyota (фото)

Концепт-кары Toyota созданы для тяжелого бездорожья. Им улучшили проходимость и добавили оригинальные аксессуары.

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На автошоу SEMA в Лас-Вегасе представлены тюнингованные версии Toyota Sequoia и Tundra. Автомобили подготовили к серьезному бездорожью. Их подробности раскрыли на официальном сайте Toyota.

Toyota Ultimate Overlanding Sequoia

[ + – ] Toyota Ultimate Overlanding Sequoia Фото: Toyota

Внедорожник предназначен для любителей отдыха на природе. На его крыше раскладывается палатка, а в салоне установлен холодильник.

Кроме того, автомобиль получил внедорожные 34-дюймовые шины Toyo Open Country M/T, новые бамперы и дополнительную оптику. Клиренс увеличили, а подвеску усилили, установив новые пружины и амортизаторы.

Toyota Sequoia TRD Pro Adventurer

[ + – ] Toyota Sequoia TRD Pro Adventurer Фото: Toyota

Как и Ultimate Overlanding Sequoia, внедорожник оснащен палаткой на крыше, а его проходимость улучшили. В то же время, сзади появилось специальное крепление с водным мотоциклом Kawasaki Jet Ski.

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Toyota Expedition Overland Sequoia

[ + – ] Toyota Expedition Overland Sequoia Фото: Toyota

Экспедиционный внедорожник получил стальные бамперы, защиту днища и 18-дюймовые шины с грунтозацепами. Спереди опявилась лебедка.

Toyota Expedition Overland Tundra

[ + – ] Toyota Expedition Overland Tundra Фото: Toyota

Пикап Toyota Tundra также подготовили к дальним экспедициям, причем его доработали сильнее. В его кузове оборудован жилой отсек с подъемной крышей, к которой прикреплены солнечные батареи. Автомобиль оснащен мощным отопителем и баком на 50 литров воды.

Toyota Trailhunter

[ + – ] Toyota Trailhunter Фото: Toyota

Пикап Toyota Tundra Trailhunter является предвестником целой новой линейки серийных внедорожных моделей. Как и другим концепт-карам, ему увеличили клиренс и добавили внедорожную резину. На крыше появился багажник, а в кузове — дуги, на которые установлена палатка.

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