Новая жизнь легенды: Toyota отреставрировала самый первый Land Cruiser (видео)

Первый Toyota Land Cruiser — компактный 3,8-метровый внедорожник в духе классического Willys Jeep. До наших дней дошло немного таких автомобилей.

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В Японии показали Toyota Land Cruiser самого первого поколения. Винтажный внедорожник выпуска прошел длительную реставрацию и теперь выглядит как новый. Видео о редком авто показали на Youtube-канале Land Cruiser channel.

[ + – ] По дизайну и конструкции авто напоминает Willys Jeep Фото: скриншот/youtube

Этот Toyota Land Cruiser BJ выпущен в 1951 году. Последние 35 лет внедорожник находился в руках одного владельца и его состояние оставляло желать лучшего.

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Реставрация Toyota Land Cruiser заняла год. Восстанавливали его специалисты Toyota, а также компании Shinmei Kogyo Co, выпускающей комплектующие для авто. Совместными усилиями удалось вернуть внедорожнику первозданный вид. Теперь он станет частым гостем различных ретро-шоу.

[ + – ] Реставрация внедорожника заняла год Фото: скриншот/youtube

Первое поколение Toyota Land Cruiser выпускали с 1951 по 1955 годы. Модель проектировали, как аналог американского Willys Jeep и первое время она называлась Toyota BJ. Название Land Cruiser появилось только в 1954 году — его придумал технический директор Toyota Хэндзи Умэхара в ответ на появление британского Land Rover.

Toyota Land Cruiser BJ довольно компактный — всего 3,8 м в длину. Автомобиль оснащен 3,4-литровой бензиновой шестеркой мощностью 84 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП, а его полноприводная трансмиссия не имела понижающей передачи.

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