Нове життя легенди: Toyota відреставрувала найперший Land Cruiser (відео)

Перший Toyota Land Cruiser — компактний 3,8-метровий позашляховик у стилі класичного Willys Jeep. До наших днів дійшло небагато таких автомобілів.

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У Японії показали Toyota Land Cruiser найпершого покоління. Вінтажний позашляховик випуску пройшов тривалу реставрацію і тепер виглядає як новий. Відео про рідкісне авто показали на Youtube-каналі Land Cruiser channel.

[ + – ] За дизайном та конструкцією авто нагадує Willys Jeep Фото: скриншот/youtube

Цей Toyota Land Cruiser BJ випущений у 1951 році. Останні 35 років позашляховик перебував у руках одного власника і його стан був далеко не найкращий.

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Реставрація Toyota Land Cruiser зайняла рік. Відновлювали його фахівці Toyota, а також компанії Shinmei Kogyo Co, яка випускає деталі для комлектування авто. Спільними зусиллями вдалося повернути позашляховику первозданний вигляд. Тепер він стане частим гостем різноманітних ретрошоу.

[ + – ] Реставрація позашляховика зайняла рік Фото: скриншот/youtube

Перше покоління Toyota Land Cruiser випускали з 1951 до 1955 року. Модель проєктували, як аналог американського Willys Jeep і спочатку вона називалася Toyota BJ. Назва Land Cruiser з'явилася лише у 1954 році — його вигадав технічний директор Toyota Хендзі Умехара у відповідь на появу британського Land Rover.

Toyota Land Cruiser BJ досить компактний — всього 3,8 м завдовжки. Автомобіль оснащений 3,4-літровою бензиновою шісткою потужністю 84 л. с. та 4-ступінчастою механічною КПП, а його повнопривідна трансмісія не мала понижувальної передачі.

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