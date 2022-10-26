Нова Toyota Camry зненацька провалила "лосиний" тест (відео)

Для випробування вибрали найважчу версію — гібрид Toyota Camry. Седан демонструє недостатню обертальність, а у його шин не найкраще зчеплення з дорогою.

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Toyota Camry 2022 не найкраще проявила себе в так званому "лосиному" тесті. Популярний сімейний седан D-класу не зміг отримати високої оцінки. Про це пише сайт km77.com, який проводив випробування.

Нова Toyota Camry змогла пройти випробування на швидкості 73 км/год. Нагадаємо, що чудовим результатом вважається 77 км/год і вище.

[ + – ] Седан демонструє недостатню обертальність Фото: скриншот/youtube

Для довідки: найкращі показники у D-класі продемонстрували електромобілі. Седан Tesla Model 3 пройшов "лосиний" тест на швидкості 83 км/год, а новий BYD Seal — на 83,5 км/год.

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Випробувачі вказали виражену недостатню обертальність у Toyota Camry, продиктовану великою вагою авто. Справа в тому, що для тесту вибрали 218-сильну гібридну версію вагою 1670 кг. Крім того, відзначено недостатнє зчеплення у шин Dunlop SP Sport Maxx 050 розміром 235/45 R18.

[ + – ] У тесті взяв участь важкий гібрид Toyota Camry

Нагадаємо, що "лосиний" тест імітує маневр по швидкому об'їзду перешкоди, що раптово з'явилася на дорозі. Його винайшли у Швеції, де на траси часто вибігають лосі та олені.

Раніше Фокус повідомляв, що новий компактний кросовер Toyota Aygo X також не впорався із "лосиним" тестом.

Також ми писали, що у Toyota створили електричний аналог седана Camry.