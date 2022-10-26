Toyota готує недорогий позашляховий мінівен за $20 000 на базі Corolla (фото)

Нова Toyota Innova буде гібридом мінівена та кросовера з агресивним дизайном. Недорогу модель запропонують у бензинових та гібридних версіях.

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Опубліковано перший тизер нової Toyota Innova. Великий семимісний мінівен підвищеної прохідності має бути представлений у листопаді. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

До прем'єри готують уже третє покоління Toyota Innova і на нього чекають великі зміни. Якщо нинішня модель має рамну конструкцію і побудована на базі пікапа Toyota Hilux, то новинка отримає кузов, що несе, і переїде на архітектуру TNGA-C від Toyota Corolla.

Судячи з тизера, у Toyota Innova набуде більше позашляхових характеристик — у авто високий дизайн, потужні бампери і розширені крила. Широка решітка радіатора поєднуються з довгастими фарами.

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Довжина мінівену складе близько 4,7 м, а колісна база – 2850 мм. Нова платформа дозволить суттєво збільшити внутрішній простір. Серед опцій очікуються панорамний дах, бездротова зарядка для смартфонів та камери кругового огляду.

Мінівен Toyota оснащуватиме 2,0-літровим бензиновим двигуном і гібридною установкою, а от дизельних версій більше не буде. Запропонують модифікації з переднім та повним приводом (у попередника він задній).

Початкова ціна Toyota Innova становитиме близько $20 000. Розшириться і географія моделі. Якщо Toyota Innova перших двох поколінь продавали лише у Південно-Східній Азії, то тепер вона буде представлена у набагато більшій кількості країн.

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