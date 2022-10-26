Toyota готовит недорогой внедорожный минивэн за $20 000 на базе Corolla (фото)

Новая Toyota Innova будет гибридом минивэна и кроссовера с брутальным дизайном. Недорогую модель предложат в бензиновых и гибридных версиях.

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Опубликован первый тизер новой Toyota Innova. Большой семиместный минивэн повышенной проходимости должны представить в ноябре. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

К премьере готовят уже третье поколение Toyota Innova и его ждут большие перемены. Если нынешняя модель имеет рамную конструкцию и построена на базе пикапа Toyota Hilux, то новинка получит несущий кузов и переедет на архитектуру TNGA-C от Toyota Corolla.

Судя по тизеру, у Toyota Innova обретет больше внедорожных черт — у авто высокий дизайн, массивные бамперы и расширенные крылья. Широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами.

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Длина минивэна составит около 4,7 м, а колесная база – 2850 мм. Новая платформа позволит существенно увеличить внутреннее пространство. Среди опций ожидаются панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфонов и камеры кругового обзора.

Минивэн Toyota будут оснащать 2,0-литровым бензиновым двигателем и гибридной установкой, а вот дизельных версий больше небудет. Предложат модификации с передним и полным приводом (у предшественника он задний).

Начальная цена Toyota Innova составит около $20 000. Расширится и география модели. Если Toyota Innova первых двух поколений продавали только в Юго-Восточной Азии, то теперь она будет представлена в гораздо большем количестве стран.

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