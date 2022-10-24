Новый электрокар Toyota станет "зеленой" альтернативой Camry (фото)

Toyota bZ3 — первый электрический седан в линейке японской марки. Его предложат в двух версиях по мощности, а запас хода электрокара превысит 600 км.

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Новая Toyota bZ3 рассекречена на официальных изображениях. Электрический седан D-класса поступит в продажу до конца нынешнего года. Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте японской марки.

Электромобиль Toyota bZ3 будут выпускать на китайском предприятии FAW-Toyota. В разработке авто приняли участие специалисты BYD – они отвечали за аккумуляторные батареи.

[ + – ] Электрокар несколько компактнее, чем Toyota Camry Фото: Toyota

Седан Toyota bZ3 станет электрической альтернативой Camry. По габаритам он немного компактнее бензинового аналога, но не менне просторный благодаря большей колесной базе.

Размеры Toyota bZ3 2023:

Длина – 4725 мм

Ширина – 1835 мм

Высота – 1475 мм

Колесная база – 2880 мм

[ + – ] В салоне панель приборов расположена непривычно высоко Фото: Toyota

Дизайн Toyota bZ3 получился обтекаемым – с покатой крышей, выраженным "носом" и выдвижными дверными ручками. Тоненькие диодные фары и фонари растянуты на всю ширину кузова.

[ + – ] Разработчики обещают большое внутреннее пространство Фото: Toyota

В салоне руль приплюснут сверху и снизу, а виртуальная панель приборов расположена высоко. На центральной панели установлен крупный сенсорный дисплей портретного формата.

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Характеристики Toyota bZ3 пока не разглашают, но известно, что седан построен на платформе кроссовера bZ4X и весит 1835 кг, а его запас хода составит около 600 км. Ожидается, что электрокар предложат в версиях на 184 и 245 л. с., а его максимальную скорость ограничат на 160 км/ч

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