Новый электрокар Toyota станет "зеленой" альтернативой Camry (фото)
Toyota bZ3 — первый электрический седан в линейке японской марки. Его предложат в двух версиях по мощности, а запас хода электрокара превысит 600 км.
Новая Toyota bZ3 рассекречена на официальных изображениях. Электрический седан D-класса поступит в продажу до конца нынешнего года. Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте японской марки.
Электромобиль Toyota bZ3 будут выпускать на китайском предприятии FAW-Toyota. В разработке авто приняли участие специалисты BYD – они отвечали за аккумуляторные батареи.
Седан Toyota bZ3 станет электрической альтернативой Camry. По габаритам он немного компактнее бензинового аналога, но не менне просторный благодаря большей колесной базе.
Размеры Toyota bZ3 2023:
- Длина – 4725 мм
- Ширина – 1835 мм
- Высота – 1475 мм
- Колесная база – 2880 мм
Дизайн Toyota bZ3 получился обтекаемым – с покатой крышей, выраженным "носом" и выдвижными дверными ручками. Тоненькие диодные фары и фонари растянуты на всю ширину кузова.
В салоне руль приплюснут сверху и снизу, а виртуальная панель приборов расположена высоко. На центральной панели установлен крупный сенсорный дисплей портретного формата.Важно
Характеристики Toyota bZ3 пока не разглашают, но известно, что седан построен на платформе кроссовера bZ4X и весит 1835 кг, а его запас хода составит около 600 км. Ожидается, что электрокар предложат в версиях на 184 и 245 л. с., а его максимальную скорость ограничат на 160 км/ч
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