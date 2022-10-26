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Новая Toyota Camry неожиданно провалила "лосиный" тест (видео)

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Фото: скриншот/youtube | Toyota Camry прошла "лосиный" тест на скорости 73 км/ч

Для испытания выбрали наиболее тяжелую версию — гибрид Toyota Camry. Седан демонстрирует недостаточную поворачиваемость, а у его шин не самое лучшее сцепление с дорогой.

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Toyota Camry 2022 не лучшим образом проявила себя в так называемом "лосином" тесте. Популярный семейный седан D-класса не смог получить высокую оценку. Об этом пишет сайт km77.com, проводивший испытание.

Новая Toyota Camry смогла пройти испытание на скорости 73 км/ч. Напомним, что отличным результатом считается 77 км/ч и выше.

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Седан демонстрирует недостаточную поворачиваемость
Фото: скриншот/youtube

Для справки: лучшие показатели в D-классе продемонстрировали электромобили. Седан Tesla Model 3 прошел "лосиный" тест на скорости 83 км/ч, а новый BYD Seal – на 83,5 км/ч.

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Испытатели указали выраженную недостаточную поворачиваемость у Toyota Camry, продиктованную большой массой авто. Дело в том, что для теста выбрали 218-сильную гибридную версию весом 1670 кг. Кроме того, отмечено недостаточное сцепление у шин Dunlop SP Sport Maxx 050 размером 235/45 R18.

В тесте принял участие тяжелый гибрид Toyota Camry

Напомним, что "лосиный" тест имитирует маневр по быстрому объезду внезапно появившегося на дороге препятствия. Его изобрели в Швеции, где на трассы часто выбегают лоси и олени.

Ранее Фокус сообщал, что новый компактный кроссовер Toyota Aygo X также не справился с "лосиным" тестом.

Также мы писали, что в Toyota создали электрический аналог седана Camry.