Для суворих умов: презентовано найекстремальніші позашляховики Toyota (фото)
Концепт-кари Toyota створені для важкого бездоріжжя. Їм покращили прохідність та додали оригінальні аксесуари.
На автошоу SEMA у Лас-Вегасі представлені тюнінговані версії Toyota Sequoia та Tundra. Автомобілі підготували до серйозного бездоріжжя. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті Toyota.
Toyota Ultimate Overlanding Sequoia
Позашляховик призначений для любителів відпочинку на природі. На його даху розкладається намет, а в салоні встановлено холодильник.
Крім того, автомобіль отримав позашляхові 34-дюймові шини Toyo Open Country M/T, нові бампери та додаткову оптику. Кліренс збільшили, а підвіску посилили, встановивши нові пружини й амортизатори.
Toyota Sequoia TRD Pro Adventurer
Як і Ultimate Overlanding Sequoia, позашляховик оснащений наметом на даху, а його прохідність покращили. У той же час, позаду з'явилося спеціальне кріплення з водним мотоциклом Kawasaki Jet Ski.Важливо
Toyota Expedition Overland Sequoia
Експедиційний позашляховик отримав сталеві бампери, захист днища та 18-дюймові шини із ґрунтозачепами. Спереду з'явилася лебідка.
Toyota Expedition Overland Tundra
Пікап Toyota Tundra також підготували до далеких експедицій, причому його допрацювали сильніше. У його кузові обладнано житловий відсік із підйомним дахом, до якого прикріплені сонячні батареї. Автомобіль оснащений потужним обігрівачем і баком на 50 літрів води.
Toyota Trailhunter
Пікап Toyota Tundra Trailhunter є провісником цілої нової лінійки серійних позашляхових моделей. Як й іншим концепт-карам, йому збільшили кліренс і додали позашляхову гуму. На даху з'явився багажник, а в кузові — дуги, на які встановлений намет.
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