Для суворих умов: презентовано найекстремальніші позашляховики Toyota (фото)

Концепт-кари Toyota створені для важкого бездоріжжя. Їм покращили прохідність та додали оригінальні аксесуари.

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На автошоу SEMA у Лас-Вегасі представлені тюнінговані версії Toyota Sequoia та Tundra. Автомобілі підготували до серйозного бездоріжжя. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті Toyota.

Toyota Ultimate Overlanding Sequoia

[ + – ] Toyota Ultimate Overlanding Sequoia Фото: Toyota

Позашляховик призначений для любителів відпочинку на природі. На його даху розкладається намет, а в салоні встановлено холодильник.

Крім того, автомобіль отримав позашляхові 34-дюймові шини Toyo Open Country M/T, нові бампери та додаткову оптику. Кліренс збільшили, а підвіску посилили, встановивши нові пружини й амортизатори.

Toyota Sequoia TRD Pro Adventurer

[ + – ] Toyota Sequoia TRD Pro Adventurer Фото: Toyota

Як і Ultimate Overlanding Sequoia, позашляховик оснащений наметом на даху, а його прохідність покращили. У той же час, позаду з'явилося спеціальне кріплення з водним мотоциклом Kawasaki Jet Ski.

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Toyota Expedition Overland Sequoia

[ + – ] Toyota Expedition Overland Sequoia Фото: Toyota

Експедиційний позашляховик отримав сталеві бампери, захист днища та 18-дюймові шини із ґрунтозачепами. Спереду з'явилася лебідка.

Toyota Expedition Overland Tundra

[ + – ] Toyota Expedition Overland Tundra Фото: Toyota

Пікап Toyota Tundra також підготували до далеких експедицій, причому його допрацювали сильніше. У його кузові обладнано житловий відсік із підйомним дахом, до якого прикріплені сонячні батареї. Автомобіль оснащений потужним обігрівачем і баком на 50 літрів води.

Toyota Trailhunter

[ + – ] Toyota Trailhunter Фото: Toyota

Пікап Toyota Tundra Trailhunter є провісником цілої нової лінійки серійних позашляхових моделей. Як й іншим концепт-карам, йому збільшили кліренс і додали позашляхову гуму. На даху з'явився багажник, а в кузові — дуги, на які встановлений намет.

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