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Авто

Для суворих умов: презентовано найекстремальніші позашляховики Toyota (фото)

Toyota Tundra, Toyota Sequoia, тюнінг Toyota, позашляховик Toyota
Фото: Toyota | Тюнери доопрацювали Toyota Tundra та Sequoia

Концепт-кари Toyota створені для важкого бездоріжжя. Їм покращили прохідність та додали оригінальні аксесуари.

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На автошоу SEMA у Лас-Вегасі представлені тюнінговані версії Toyota Sequoia та Tundra. Автомобілі підготували до серйозного бездоріжжя. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті Toyota.

Toyota Ultimate Overlanding Sequoia

Toyota Tundra, Toyota Sequoia, тюнінг Toyota, позашляховик Toyota Fullscreen
Toyota Ultimate Overlanding Sequoia
Фото: Toyota

Позашляховик призначений для любителів відпочинку на природі. На його даху розкладається намет, а в салоні встановлено холодильник.

Крім того, автомобіль отримав позашляхові 34-дюймові шини Toyo Open Country M/T, нові бампери та додаткову оптику. Кліренс збільшили, а підвіску посилили, встановивши нові пружини й амортизатори.

Toyota Sequoia TRD Pro Adventurer

Toyota Tundra, Toyota Sequoia, тюнінг Toyota, позашляховик Toyota Fullscreen
Toyota Sequoia TRD Pro Adventurer
Фото: Toyota

Як і Ultimate Overlanding Sequoia, позашляховик оснащений наметом на даху, а його прохідність покращили. У той же час, позаду з'явилося спеціальне кріплення з водним мотоциклом Kawasaki Jet Ski.

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Toyota Expedition Overland Sequoia

Toyota Tundra, Toyota Sequoia, тюнінг Toyota, позашляховик Toyota Fullscreen
Toyota Expedition Overland Sequoia
Фото: Toyota

Експедиційний позашляховик отримав сталеві бампери, захист днища та 18-дюймові шини із ґрунтозачепами. Спереду з'явилася лебідка.

Toyota Expedition Overland Tundra

Toyota Tundra, Toyota Sequoia, тюнінг Toyota, позашляховик Toyota Fullscreen
Toyota Expedition Overland Tundra
Фото: Toyota

Пікап Toyota Tundra також підготували до далеких експедицій, причому його допрацювали сильніше. У його кузові обладнано житловий відсік із підйомним дахом, до якого прикріплені сонячні батареї. Автомобіль оснащений потужним обігрівачем і баком на 50 літрів води.

Toyota Trailhunter

Toyota Tundra, Toyota Sequoia, тюнінг Toyota, позашляховик Toyota Fullscreen
Toyota Trailhunter
Фото: Toyota

Пікап Toyota Tundra Trailhunter є провісником цілої нової лінійки серійних позашляхових моделей. Як й іншим концепт-карам, йому збільшили кліренс і додали позашляхову гуму. На даху з'явився багажник, а в кузові — дуги, на які встановлений намет.

Раніше Фокус розповідав, що українці привезли на шоу SEMA яскраві тюнінговані Tesla.