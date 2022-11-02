Українці доопрацювали електромобілі Tesla для найвідомішого у світі тюнінг-шоу (фото)
Українське ательє TSK привезло на шоу SEMA чотири тюнінговані електрокари Tesla. Всі деталі для доопрацювання авто майстри створили власноруч.
На найбільшому та найзнаменитішому тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі присутній український стенд. На ньому виставлені допрацьовані електромобілі Tesla. Про це пише сайт Autogeek.
Вражаючий тюнінг Tesla виконало ательє TSK. Його майстерня в Ірпені серйозно постраждала під час російської окупації, але все ж таки автомобілі встигли побудувати й доставити в США якраз до SEMA-2022.
Примітно, що тюнінг Tesla повністю виконали самотужки. За словами засновника TSK Богдана Головатюка, аксесуари від сторонніх виробників не використовувалися — всі деталі створені українськими майстрами з карбону та скловолокна.
На SEMA привезли один електрокар Tesla Model S і три Tesla Model 3. У всіх авто розширені крила, з'явилися карбонові обвіси, дифузор і спойлер, а також капот зі скловолокна. Одну з Model 3 (її назвали cyber3) доопрацювали сильніше — у неї повністю змінена передня частина та замінені фари.Важливо
Тюнінг-ательє TSK уже не вперше бере участь у SEMA. Минулого року в Лас-Вегасі українці також показали вдосконалений седан Tesla Model 3.
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