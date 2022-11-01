Альтернатива генератору: як електромобілі можуть допомогти в разі відключення світла
Низка електричних моделей мають "режим павербанку" і здатні постачати електроенергію для побутових приладів. Акумуляторної батареї цілком достатньо, щоби забезпечити цілий будинок.
Перебої з електрикою спантеличили власників електромобілів, адже тепер доводиться більше думати про зарядку. Однак деякі електрокари мають свій плюс — під час блекаутів вони здатні живити електроенергією деякі прилади або навіть цілий будинок.
Така функція називається інтелектуальною або двонаправленою зарядкою, тобто можна не тільки брати електроенергію з мережі, але і за необхідності віддавати її назад через спеціальний зарядний роз'єм. Під час відключення світла це дуже до речі, хоча скористатися такою опцією зможуть переважно мешканці приватних будинків.
Електромобіль — вигідніша альтернатива за генератор. Він ефективніший, та й витрати в цьому випадку менші, адже бензин та дизель зараз дорогі.
Типи двонаправленої зарядки електромобілів:
- V2G (Vehicle to grid — від автомобіля до мережі) — електроенергія віддається безпосередньо до мережі для її підтримки під час пікових навантажень. В Україні така функція не працює, адже її мають запроваджувати енергорозподільні компанії. До того ж потрібне встановлення спеціального обладнання.
- V2H (Vehicle to home — від автомобіля до будинку) — електромобіль, по суті, перетворюється на величезний павербанк та живить будинок. Для роботи цієї функції необхідно встановити двонаправлену зарядну точку. У разі відключення електроенергії функція V2H найкорисніша, адже акумуляторної батареї електрокара місткістю 40-100 кВт год цілком вистачить на кілька днів.
- V2L (Vehicle to load — від автомобіля до приладу) — електромобіль живить різне обладнання, підключене до зарядного роз'єму через спеціальний перехідник. Така функція дозволяє використовувати електрогриль під час виїзду на природу або перфоратор для виконання ремонтних робіт.
Які електромобілі підтримують двонаправлену зарядку
З офіційно представлених в Україні електрокарів Nissan Leaf підтримує режими V2G та V2H, а Hyundai Ioniq 5 — V2L. Крім того, функція V2L з'явилася у оновленого MG ZS EV (в Україні поки що доступна дорестайлінгова версія кросовера).
Примітно, що режими V2G, V2H і V2L є у гібрида Mitsubishi Outlander PHEV, що заряджається. Саме такі кросовери використовує Патрульна поліція України. У цієї моделі не дуже велика батарея, але є бензиновий двигун, який може стати генератором.
Новий Lucid Air, нещодавно помічений в Україні, підтримує всі три можливі режими двонаправленої зарядки. А електрокари Volkswagen ID, які до нас завозять неофіційно, мають отримати V2L незабаром — для цього потрібно буде оновити програмне забезпечення. Електромобілі Tesla підтримують двонаправлену зарядку, але поки що вона у них не активована.
З моделей, які не представлені в нашій країні, слід відзначити електричний пікап Ford F-150 Lightning — він підтримує V2G, V2H і V2L, причому його батареї достатньо, щоб живити електрикою великий будинок протягом трьох днів.Важливо
Крім того, режим V2L має нові моделі концерну — Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV і EV6, а також Genesis GV60 і GV70. Отримали його і китайські електромобілі BYD і нові Rivian. Найімовірніше, у майбутньому таких моделей стане ще більше.
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