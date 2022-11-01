Альтернатива генератору: як електромобілі можуть допомогти в разі відключення світла

Низка електричних моделей мають "режим павербанку" і здатні постачати електроенергію для побутових приладів. Акумуляторної батареї цілком достатньо, щоби забезпечити цілий будинок.

Related video

Перебої з електрикою спантеличили власників електромобілів, адже тепер доводиться більше думати про зарядку. Однак деякі електрокари мають свій плюс — під час блекаутів вони здатні живити електроенергією деякі прилади або навіть цілий будинок.

Така функція називається інтелектуальною або двонаправленою зарядкою, тобто можна не тільки брати електроенергію з мережі, але і за необхідності віддавати її назад через спеціальний зарядний роз'єм. Під час відключення світла це дуже до речі, хоча скористатися такою опцією зможуть переважно мешканці приватних будинків.

Електромобіль — вигідніша альтернатива за генератор. Він ефективніший, та й витрати в цьому випадку менші, адже бензин та дизель зараз дорогі.

[ + – ] Nissan Leaf підтримує режими V2G та V2H Фото: Motor1.com

Типи двонаправленої зарядки електромобілів:

V2G (Vehicle to grid — від автомобіля до мережі) — електроенергія віддається безпосередньо до мережі для її підтримки під час пікових навантажень. В Україні така функція не працює, адже її мають запроваджувати енергорозподільні компанії. До того ж потрібне встановлення спеціального обладнання.

— електроенергія віддається безпосередньо до мережі для її підтримки під час пікових навантажень. В Україні така функція не працює, адже її мають запроваджувати енергорозподільні компанії. До того ж потрібне встановлення спеціального обладнання. V2H (Vehicle to home — від автомобіля до будинку) — електромобіль, по суті, перетворюється на величезний павербанк та живить будинок. Для роботи цієї функції необхідно встановити двонаправлену зарядну точку. У разі відключення електроенергії функція V2H найкорисніша, адже акумуляторної батареї електрокара місткістю 40-100 кВт год цілком вистачить на кілька днів.

— електромобіль, по суті, перетворюється на величезний павербанк та живить будинок. Для роботи цієї функції необхідно встановити двонаправлену зарядну точку. У разі відключення електроенергії функція V2H найкорисніша, адже акумуляторної батареї електрокара місткістю 40-100 кВт год цілком вистачить на кілька днів. V2L (Vehicle to load — від автомобіля до приладу) — електромобіль живить різне обладнання, підключене до зарядного роз'єму через спеціальний перехідник. Така функція дозволяє використовувати електрогриль під час виїзду на природу або перфоратор для виконання ремонтних робіт.

Важливо

Відключення електрики у Києві: що повинні знати водії та пішоходи

Які електромобілі підтримують двонаправлену зарядку

З офіційно представлених в Україні електрокарів Nissan Leaf підтримує режими V2G та V2H, а Hyundai Ioniq 5 — V2L. Крім того, функція V2L з'явилася у оновленого MG ZS EV (в Україні поки що доступна дорестайлінгова версія кросовера).

[ + – ] Hyundai Ioniq 5 оснащений функцією V2L Фото: Hyundai

Примітно, що режими V2G, V2H і V2L є у гібрида Mitsubishi Outlander PHEV, що заряджається. Саме такі кросовери використовує Патрульна поліція України. У цієї моделі не дуже велика батарея, але є бензиновий двигун, який може стати генератором.

Новий Lucid Air, нещодавно помічений в Україні, підтримує всі три можливі режими двонаправленої зарядки. А електрокари Volkswagen ID, які до нас завозять неофіційно, мають отримати V2L незабаром — для цього потрібно буде оновити програмне забезпечення. Електромобілі Tesla підтримують двонаправлену зарядку, але поки що вона у них не активована.

[ + – ] Плаг-ін гібрид Mitsubishi Outlander PHEV також підтримує двонаправлену зарядку Фото: Патрульна поліція

З моделей, які не представлені в нашій країні, слід відзначити електричний пікап Ford F-150 Lightning — він підтримує V2G, V2H і V2L, причому його батареї достатньо, щоб живити електрикою великий будинок протягом трьох днів.

Важливо

Електромобіль MG 4 подолає 8000 км та доставить фанатів на чемпіонат світу з футболу

Крім того, режим V2L має нові моделі концерну — Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV і EV6, а також Genesis GV60 і GV70. Отримали його і китайські електромобілі BYD і нові Rivian. Найімовірніше, у майбутньому таких моделей стане ще більше.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явилися дешеві німецькі електромобілі для бізнесу.

Також ми писали, що розпочалося виробництво першого турецького автомобіля — це інноваційний електрокросовер.