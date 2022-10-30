Електромобіль MG 4 подолає 8000 км та доставить фанатів на чемпіонат світу з футболу

Колишні футболісти вирушать на чемпіонат світу в Катарі на новітньому електромобілі MG 4. За 21 день вони проїдуть через 19 країн Європи та Азії.

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Новий MG 4 2022 вирушив у незвичайний автопробіг. Електромобіль доставить вболівальників з Вельсу на чемпіонат світу з футболу у Катарі. Про це повідомляє ВВС.

[ + – ] MG 4 проїде 8000 км за 21 день Фото: trump-elections

На складний автопробіг протяжністю 8000 км зважилися чотири колишні футболісти з Вельсу — Скот Янг, Нік Сміт, Г'ю Телфрін Вотерс і Волтер Пеннелл. Тепер вони стали простими фанатами та взялися незвичайним способом підтримати свою команду, яка вперше потрапила на Мундіаль (вибивши у стикових матчах збірну України). Акцію підтримали футболісти збірної Вельсу.

[ + – ] Автопробіг підтримала збірна Вельсу Фото: trump-elections

Електромобіль MG 4 стартував у п'ятницю з Кардіффа. Його екіпаж планує за 21 день відвідати 19 країн світу. Футбольні фанати планують перетнути Європу, загрузитися на пором у Греції та досягти Ізраїлю, а звідти через Йорданію та Саудівську Аравію дістатися до Катару. Фініш автопробігу запланований 18 листопада — якраз перед стартом чемпіонату світу.

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Маршрут довелося ретельно планувати. Справа в тому, що в Європі зарядна інфраструктура для електрокарів досить непогано розвинена, а ось у близькосхідних країнах із цим проблеми.

[ + – ] Фанати на електрокарі проїдуть через 19 країн Європи та Азії Фото: trump-elections

Для пробігу вибрали новий MG 4 2022 у "дальнобійній" версії з 204-сильним мотором і батареєю на 64 кВт∙год. Такий хетчбек розганяється до 100 км/год за 8 с і має запас ходу в 450 км, а зарядити його в швидкому режимі на 80% можна за 35 хвилин. Слід зазначити, що в лінійці моделі є і потужніший 449-сильний варіант, але в нього дальність пробігу без підзарядки менша.

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