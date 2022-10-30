Электромобиль MG 4 преодолеет 8000 км и доставит фанатов на чемпионат мира по футболу

Бывшие футболисты отправятся на чемпионат мира в Катаре на новейшем электромобиле MG 4. За 21 день они проедут через 19 стран Европы и Азии.

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Новый MG 4 2022 отправился в необычный автопробег. Электромобиль доставит болельщиков из Уэльса на чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает ВВС.

[ + – ] MG 4 проедет 8000 км за 21 день Фото: BBC

На сложный автопробег протяженностью 8000 км решились четыре бывших футболиста из Уэльса – Скот Янг, Ник Смит, Хью Тэлфрин Уотерс и Уолтер Пеннелл. Теперь они стали простыми фанатами и взялись необычным способом поддержать свою команду, которая впервые попала на Мундиаль (выбив в стыковых матчах сборную Украины). Акцию поддержали футболисты сборной Уэльса.

[ + – ] Автопробег поддержала сборная Уэльса Фото: BBC

Электромобиль MG 4 стартовал в пятницу из Кардиффа. Его экипаж планирует за 21 день посетить 19 стран мира. Футбольные фанаты планируют пересечь Европу, погрузиться на паром в Греции и достичь Израиля, а оттуда через Иорданию и Саудовскую Аравию добраться до Катара. Финиш автопробега запланирован 18 ноября – аккурат перед стартом чемпионата мира.

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Самым популярным авто в Европе впервые стал электромобиль

Маршрут пришлось тщательно планировать. Дело в том, что в Европе зарядная инфраструктура для электрокаров довольно неплохо развита, а вот в ближневосточных странах с этим проблемы.

[ + – ] Фанаты на электрокаре проедут через 19 стран Европы и Азии Фото: BBC

Для пробега выбрали новый MG 4 2022 в самой "дальнобойной" версии с 204-сильным мотором и батареей на 64 кВт∙ч. Такой хэтчбэк разгоняется до 100 км/ч за 8 с и обладает запасом хода в 450 км, а зарядить его в быстром режиме на 80% можно за 35 минут. Следует отметить, что в линейке модели есть и более мощный 449-сильный вариант, но у него дальность пробега без подзарядки меньше.

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