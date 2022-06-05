Автогол Ярмоленко. Украина проиграла Уэльсу и не поедет на ЧМ в Катаре

В финальном поединке победу одержали уэльские футболисты со счетом 1:0. На ЧМ-2022, который пройдет в Катаре, сборная Уэльса будет выступать в группе В вместе с Англией, Ираном и США.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В воскресенье, 5 июня, сборная Украины проиграла Уэльсу и не смогла выйти в финальную часть Чемпионата мира по футболу 2022. Прямая трансляция поединка велась сразу на нескольких украинских телеканалах.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Матч между сборными Украины и Уэльса проходил в Кардиффе на домашнем стадионе "Кардифф-сити". Финал плей-оффа Чемпионата мира-2022 завершился в пользу соперника, из-за чего наша команда не смогла квалифицироваться на мундиаль, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. 35-я минута, когда подачу со штрафного, который исполнил Гаррет Бэйл, "замкнул" Андрей Ярмоленко… Увы, мы забили сами себе.

Благодаря победе над Украиной сборная Уэльса будет выступать в группе В, где ей предстоит сыграть против Англии, Ирана и Соединенных Штатов. Две сборные, которые займут 1 и 2 место по итогам трех встреч, автоматически выходят в финальную сетку ЧМ-2022.

[ + – ] Уэльс на ЧМ-2022 в Катаре сыграет в группе В

Напомним, на пути к финальной части Чемпионата мира по футболу Украина обыграла Шотландию на ее домашнем стадионе со счетом 3:1. Голы в поединке забивали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Артем Довбик и Каллум Макгрегор.

Стоит также напомнить, что Россия из-за полномасштабного вторжения в Украину лишилась шанса квалифицироваться на Чемпионат мира по футболу, который будет проходить в Катаре. Российской сборной в матче с Польшей засчитали техническое поражение, а польские футболисты смогли получить путевку на мундиаль в поединке против Швеции.