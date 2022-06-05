Автогол Ярмоленка. Україна програла Уельсу та не поїде на ЧС у Катарі

У фінальному поєдинку перемогу здобули уельські футболісти з рахунком 1:0. На ЧС-2022, який пройде в Катарі, збірна Уельсу виступатиме у групі В разом з Англією, Іраном і США.

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У неділю, 5 червня, збірна України програла Уельсу і не змогла вийти у фінальну частину Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Пряма трансляція поєдинку велася одразу на кількох українських телеканалах.

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Матч між збірними України та Уельсу проходив у Кардіффі на домашньому стадіоні "Кардіфф-сіті". Фінал плей-офу Чемпіонату світу-2022 завершився на користь суперника, через що наша команда не змогла кваліфікуватися на мундіаль, який пройде в Катарі з 21 листопада до 18 грудня. 35-а хвилина, коли подачу зі штрафного, який виконав Гаррет Бейл, "замкнув" Андрій Ярмоленко... На жаль, ми забили самі собі.

Завдяки перемозі над Україною збірна Уельсу виступатиме у групі В, де вона має зіграти проти Англії, Ірану та Сполучених Штатів. Дві збірні, які посядуть 1 та 2 місце за підсумками трьох зустрічей, автоматично виходять у фінальну сітку ЧС-2022.

[ + – ] Уельс на ЧС-2022 у Катарі зіграє у групі В

Нагадаємо, на шляху до фінальної частини Чемпіонату світу з футболу Україна обіграла Шотландію на її домашньому стадіоні з рахунком 3:1. Голи у поєдинку забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Артем Довбик і Каллум Макгрегор.

Варто також нагадати, що Росія через повномасштабне вторгнення в Україну втратила шанс кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу, який проходитиме в Катарі. Російській збірній у матчі з Польщею зарахували технічну поразку, а польські футболісти змогли здобути путівку на мундіаль у поєдинку проти Швеції.