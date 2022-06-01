Плей-оф Чемпіонату світу-2022: Україна перемогла у матчі із Шотландією

У півфінальному поєдинку перемогу здобули українські спортсмени з рахунком 3:1. У першому таймі відзначився Андрій Ярмоленко, а у другому Роман Яремчук та Артем Довбик.

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Збірна України з футболу у півфінальному поєдинку плей-оф Чемпіонату світу-2022 зіграла із Шотландією з рахунком 3:1. Про це стало відомо за підсумками трансляції матчу.

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Команди зустрілися на полі першого дня літа на стадіоні Глазго. Матч мав пройти у березні, але через повномасштабну війну в Україні керівництво УЄФА його перенесло.

Склади команд:

Шотландія: Гордон, Ралстон, Купер, Суттар, Робертсон, Макгрегор, Фергюсон, О'Доннелл, Крісті, Макгінн, Адамс.

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Ярмоленко, Мудрик, Яремчук.

Уточнимо, що на 33-й хвилині матчу відзначився Андрій Ярмоленко.

А в другому таймі з передачі Караваєва вдалося забити Роману Яремчуку (49 хвилина). Також гол вдалося забити Артему Довбику (95 хвилина).

З боку шотландців на 79 хвилині відзначився Каллум Макгрегор.

Тепер нашим спортсменам доведеться зустрітися в Глазго зі збірною Уельсу. Матч відбудеться 5 червня, початок о 17:00.

Шотландія вісім разів була учасником чемпіонату світу. У відборі команда посіла друге місце у групі F з відставанням у чотири очки від Данії, випередивши Ізраїль, Австрію, Фарерські острови та Молдову.

Україна була учасником чемпіонату світу лише у 2006 році. Команда у відбірному турнірі посіла друге місце у групі D з відставанням у шість очок від Франції, випередивши Фінляндію, Боснію та Герцеговину та Казахстан.

Авторитетна букмекерська контора William Hill ставила на перемогу Шотландії з коефіцієнтом 2,30, а на Україну — 3,30.

Фокус раніше писав, що матчі чемпіонату України з футболу у сезоні 2022/2023 можуть відбутися на території країни у серпні. Формат чемпіонату буде незмінним — у ньому зіграють 16 клубів.

Нещодавно у Парижі завершився фінал Ліги чемпіонів УЄФА — мадридський "Реал" виграв з рахунком 1:0 у англійського "Ліверпуля".