Чемпіонат України з футболу може стартувати вже у серпні, — журналіст

Остаточне рішення про формат Чемпіонату, країну проведення та ігровий календар приймуть за підсумками консультацій з владою України та військовими адміністраціями.

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Матчі чемпіонату України з футболу у сезоні 2022/2023 можуть бути зіграні на території країни, а не за кордоном, повідомляє журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.

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Інсайдер стверджує, що формат чемпіонату збережеться колишнім: у ньому візьмуть участь 16 клубів. Не гратимуть з об'єктивних причин футбольні клуби "Маріуполь" та "Десна" (Чернігів), які зазнають непереборних проблем з інфраструктурою. Їхні місця займуть футбольні клуби "Металіст" (Харків) та "Кривбас" (Кривий Ріг), які отримали право на підвищення у класі за підсумками сезону у Першій лізі.

Головним каменем спотикання на шляху поновлення футбольного життя в Україні є локація проведення: частині клубів пропонують грати не в Україні.

"За проведення сезону на території України виступає більшість — 11 клубів з 16. Меншість дотримується закордонної позиції. Власне, це учасники єврокубків — "Шахтар", "Динамо", "Дніпро-1", "Зоря" та "Ворскла". Їх аргументи — це безпека, по-перше, а по-друге — легіонери, які не приїдуть в країну, де триває війна.

Але категоричності у позиціях топп'ятірки немає. Усі готові переформатуватись, щоб грати. Якщо в Україні, то "Динамо" пропонує проводити змагання суто в столиці. Клуби із західних регіонів запрошують грати у себе", — розповів Ігор Бурбас.

На офіційному сайті УПЛ також з'явилася новина про проведення загальних зборів клубів-учасників разом із керівництвом Ліги та Української асоціації футболу. За підсумками переговорів було ухвалено рішення провести консультації з військовими адміністраціями, щоб ухвалити рішення про місце проведення турніру. Тоді ж буде остаточно затверджений формат чемпіонату та зверстаний ігровий календар.

Окрім основного питання, на засіданні також обговорили ситуацію із продажем медіа-прав чемпіонату України. Очікується, що контракт із трансляторами підпишуть після того, як буде затверджено місце проведення та формат чемпіонату.

Раніше Фокус розповідав, що нападник СК "Дніпро-1" Артем Довбик може продовжити кар'єру в італійському клубі "Торіно". За перехід 24-річного гравця італійці заплатять суму від 12 до 15 мільйонів євро, а український клуб отримає лише 50% від неї.