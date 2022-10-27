Брутальный дизайн и мотор от Mustang: обнаружен редкий и малоизвестный суперкар MG (фото)

MG XPower SV — единственный суперкар за всю историю британской марки. Раритетный автомобиль получил карбоновый кузов и мощный 5,0-литровый V8.

Related video

В Великобритании нашелся очень редкий MG XPower SV 2007 года. Всего выпущено лишь 82 таких купе и до недавнего времени это была самая мощная и быстрая модель в истории марки. Подробности авто раскрыли на сайте DD Classics.

[ + – ] Кузовные панели авто выполнены из карбона

XPower – единственный суперкар в истории MG. В его основе лежит шасси итальянского DeTomaso Mangusta, а дизайн разработал стилист Питер Стивенс, создавший знаменитые суперкары McLaren F1 и Lotus Esprit.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и алюминий

Суперкар MG XPower SV отличается агрессивным внешним видом с выраженным обвесом и "жабрами" на капоте и боковинах. Сзади установлено огромное антикрыло. Кузовные панели выполнены из карбона, а в отделке салона использованы кожа и алюминий.

Важно

Молодой украинец приобрел эксклюзивный суперкар Bugatti за $9 миллионов (фото)

Конкретно этот автомобиль относится к заряженной версии SV-R – таких купе выпустили только 42. Он оснащен 5,0-литровым 385-сильным V8 от Ford Mustang и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и развить 282 км/ч.

[ + – ] Всего выпустили только 82 MG XPower SV

Лишь недавно в линейке MG появилась более мощная и быстрая модель. Топовый электромобиль MG 4 получил 449-сильную установку и способен достичь 100 км/ч за 3,8 с.

Суперкар отлично сохранился, а его пробег за 15 лет — всего 4000 км. Сейчас MG XPower SV-R планируют продать.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили единственный в истории суперкар BMW. Создать его помогли Lamborghini.