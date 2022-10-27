Брутальний дизайн і двигун від Mustang: виявлено рідкісний і маловідомий суперкар MG (фото)

MG XPower SV — єдиний суперкар за всю історію англійської марки. Раритетний автомобіль отримав карбоновий кузов і потужний 5,0-літровий V8.

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У Великій Британії знайшовся дуже рідкісний MG XPower SV 2007 року. Усього випущено лише 82 таких купе, і донедавна це була найпотужніша та найшвидша модель в історії марки. Подробиці авто розкрили на сайті DD Classics.

[ + – ] Кузовні панелі авто виконані з карбону

XPower — єдиний суперкар в історії MG. В його основі лежить шасі італійського DeTomaso Mangusta, а дизайн розробив стиліст Пітер Стівенс, який створив знамениті суперкари McLaren F1 і Lotus Esprit.

[ + – ] В обробці салону використали шкіру й алюміній

Суперкар MG XPower SV відрізняється агресивним зовнішнім виглядом із вираженим обвісом і "зябрами" на капоті й боковинах. Позаду встановлено величезне антикрило. Кузовні панелі виконані з карбону, а в обробці салону використали шкіру й алюміній.

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Саме цей автомобіль належить до зарядженої версії SV-R — таких купе випустили лише 42. Він оснащений 5,0-літровим 385-сильним V8 від Ford Mustang і здатний розігнатися до 100 км/год за 4,9 с і розвинути 282 км/год.

[ + – ] Усього випустили тільки 82 MG XPower SV

Лише нещодавно в лінійці MG з'явилася потужніша та швидша модель. Топовий електромобіль MG 4 отримав 449-сильну установку та здатний досягти 100 км/год за 3,8 с.

Суперкар добре зберігся, а його пробіг за 15 років — усього 4000 км. Наразі MG XPower SV-R планують продати.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили єдиний в історії суперкар BMW. Створити його допомогли Lamborghini.