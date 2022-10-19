Молодий українець придбав ексклюзивний суперкар Bugatti за $9 мільйонів (фото)

Bugatti Divo оснащений 1 500-сильним двигуном W16 і здатний розвинути 380 км/год. Планове техобслуговування суперкара коштує 100 000 доларів.

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Український мільйонер Назар Бабенко придбав рідкісний Bugatti Divo. Усього випущено лише 40 таких суперкарів вартістю 9 мільйонів доларів. Про це стало відомо сайту ТопЖир.

[ + – ] Власником авто є українець Назар Бабенко Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Фото Bugatti Divo опублікував у соцмережах сам його власник. Втім, суперкар не в Україні, а в ОАЕ. Наразі Назар Бабенко проживає в Дубаї і саме там зареєстровано авто. Крім Bugatti Divo, український мільйонер також використовує позашляховик Rolls-Royce Cullinan.

[ + – ] Техобслуговування Bugatti Divo дуже дороге Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Статки 28-річного Назара Бабенка оцінюють у 360 мільйонів доларів. Він вважається одним із найбільших холдерів (власників) біткоїну в Східній Європі.

[ + – ] Український мільйонер також користується Rolls-Royce Cullinan Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Заснована українцем, компанія Danvel займається управлінням активами і цього року стала спонсором Гран-прі Монако у "Формулі-1". А в 2022 році Назар Бабенко заснував благодійний фонд допомоги Україні.

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Суперкар Bugatti Divo — характеристики та подробиці

Bugatti Divo — трековий суперкар на основі моделі Chiron. Від побратима він відрізняється ексклюзивним дизайном і покращеною аеродинамікою. Він оснащений 8,0-літровим турбованим W16 і здатний розігнатися до 100 км/год за 2,4 секунди і розвинути 380 км/год. За словами Назара Бабенка, планове техобслуговування авто коштує 100 000 доларів, причому машину забирають у власника на спеціально транспорті.

[ + – ] Усього випустили лише 40 Bugatti Divo Фото: Bugatti

Цікаво, що в Україні є Bugatti, але старішої моделі Veyron. Його неодноразово бачили в Києві.

Також Фокус розповідав, що українець володіє єдиним у своєму роді Mercedes Sbarro та виставив його на продаж за 250 000 євро.