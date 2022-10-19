Молодой украинец приобрел эксклюзивный суперкар Bugatti за $9 миллионов (фото)

Bugatti Divo оснащен 1500-сильным двигателем W16 и способен развить 380 км/ч. Плановое техобслуживание суперкара обходится в 100 000 долларов.

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Украинский миллионер Назар Бабенко купил редчайший Bugatti Divo. Всего выпущено только 40 таких суперкаров стоимостью 9 миллионов долларов. Об этом стало известно сайту ТопЖыр.

[ + – ] Владельцем авто является украинец Назар Бабенко Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Фото Bugatti Divo опубликовал в соцсетях сам его владелец. Впрочем, суперкар находится не в Украине, а в ОАЭ. Сейчас Назар Бабенко проживает в Дубае и именно там зарегистрировано авто. Помимо Bugatti Divo, украинский миллионер также использует внедорожник Rolls-Royce Cullinan.

[ + – ] Техобслуживание Bugatti Divo очень дорогое Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Состояние 28-летнего Назара Бабенко оценивается в 360 миллионов долларов. Он считается одним из крупнейших холдеров (владельцев) биткоина в Восточной Европы.

[ + – ] Украинский миллионер также пользуется Rolls-Royce Cullinan Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Основанная украинцем компания Danvel занимается управлением активами и в нынешнем году стала спонсором Гран-при Монако в "Формуле-1". А в 2022 году Назар Бабенко основал благотворительный фонд помощи Украине.

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Суперкар Bugatti Divo – характеристики и подробности

Bugatti Divo – трековый суперкар на базе модели Chiron. От собрата он отличается эксклюзивным дизайном и улучшенной аэродинамикой. Он оснащен 8,0-литровым турбированным W16 и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,4 с и развить 380 км/ч. По словам Назара Бабенко, плановое техобслуживание авто обходится в 100 000 долларов, причем машину забирают у владельца на специально транспорте.

[ + – ] Всего выпустили только 40 Bugatti Divo Фото: Bugatti

Примечательно, что в Украине есть Bugatti, но более старой модели Veyron. Его неоднократно видели в Киеве.

Также Фокус рассказывал, что украинец владеет единственным в своем роде Mercedes Sbarro и выставил его на продажу за 250 000 евро.