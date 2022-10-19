Молодой украинец приобрел эксклюзивный суперкар Bugatti за $9 миллионов (фото)
Bugatti Divo оснащен 1500-сильным двигателем W16 и способен развить 380 км/ч. Плановое техобслуживание суперкара обходится в 100 000 долларов.
Украинский миллионер Назар Бабенко купил редчайший Bugatti Divo. Всего выпущено только 40 таких суперкаров стоимостью 9 миллионов долларов. Об этом стало известно сайту ТопЖыр.
Фото Bugatti Divo опубликовал в соцсетях сам его владелец. Впрочем, суперкар находится не в Украине, а в ОАЭ. Сейчас Назар Бабенко проживает в Дубае и именно там зарегистрировано авто. Помимо Bugatti Divo, украинский миллионер также использует внедорожник Rolls-Royce Cullinan.
Состояние 28-летнего Назара Бабенко оценивается в 360 миллионов долларов. Он считается одним из крупнейших холдеров (владельцев) биткоина в Восточной Европы.
Основанная украинцем компания Danvel занимается управлением активами и в нынешнем году стала спонсором Гран-при Монако в "Формуле-1". А в 2022 году Назар Бабенко основал благотворительный фонд помощи Украине.Важно
Суперкар Bugatti Divo – характеристики и подробности
Bugatti Divo – трековый суперкар на базе модели Chiron. От собрата он отличается эксклюзивным дизайном и улучшенной аэродинамикой. Он оснащен 8,0-литровым турбированным W16 и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,4 с и развить 380 км/ч. По словам Назара Бабенко, плановое техобслуживание авто обходится в 100 000 долларов, причем машину забирают у владельца на специально транспорте.
Примечательно, что в Украине есть Bugatti, но более старой модели Veyron. Его неоднократно видели в Киеве.
Также Фокус рассказывал, что украинец владеет единственным в своем роде Mercedes Sbarro и выставил его на продажу за 250 000 евро.