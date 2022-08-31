До сотни за 3,8 с: британцы показали скоростной спортивный электрокар по цене Camry (фото)

Новый MG Mulan Triumph Edition получил 449-сильную электрическую установку и полный привод. Он является одним из самых быстрых в своем классе и демонстрирует динамику на уровне дорогих спорткаров.

В интернет просочились фото MG Mulan Triumph Edition. Недорогой спортивный электромобиль поступит в продажу до конца года по цене примерно от $40 000 — на уровне Toyota Camry. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Заряженный хэтчбек оснастили двумя моторами мощностью 449 л. с. Фото: autohome.com.cn

Новый MG Mulan Triumph Edition – топовая версия британского электрокара. Под названием Mulan он известен в Китае (именно там наладили выпуск хэтчбека), а в Европе модель представлена как MG 4.

[ + – ] В отделке салона использована алькантара Фото: autohome.com.cn

Главное отличие Triumph Edition от стандартного электромобиля — его силовая установка. Заряженный хэтчбек получил два мотора, суммарно развивающие 449 л. с. и 600 Н∙м. Он один из самых быстрых в своем классе и демонстрирует динамику на уровне гораздо более дорогих спорткаров — разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 с. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.

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Аккумуляторная батарея емкостью 64 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 460 км. Электромобиль MG также получил полный привод, доработанную подвеску и увеличенные тормоза.

[ + – ] Электрокар получил спортивные кресла Фото: autohome.com.cn

Визуально спортивный вариант отличается от стандартного MG 4/Mulan только 18-дюймовыми дисками с шинами Bridgestone размером 235/45 R18. Салон отделан алькантарой и установлены спортивные сиденья с электроприводом. Комплектацию пополнили камеры кругового обзора.

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