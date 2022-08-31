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Авто

До сотни за 3,8 с: британцы показали скоростной спортивный электрокар по цене Camry (фото)

MG Mulan Triumph Edition, MG Mulan, MG 4, новый MG 4, электромобиль MG
Фото: autohome.com.cn | Визуально спортивную версию выдают только 18-дюймовые диски

Новый MG Mulan Triumph Edition получил 449-сильную электрическую установку и полный привод. Он является одним из самых быстрых в своем классе и демонстрирует динамику на уровне дорогих спорткаров.

В интернет просочились фото MG Mulan Triumph Edition. Недорогой спортивный электромобиль поступит в продажу до конца года по цене примерно от $40 000 — на уровне Toyota Camry. Об этом сообщает сайт Autohome.

MG Mulan Triumph Edition, MG Mulan, MG 4, новый MG 4, электромобиль MG
Заряженный хэтчбек оснастили двумя моторами мощностью 449 л. с.
Фото: autohome.com.cn

Новый MG Mulan Triumph Edition – топовая версия британского электрокара. Под названием Mulan он известен в Китае (именно там наладили выпуск хэтчбека), а в Европе модель представлена как MG 4.

MG Mulan Triumph Edition, MG Mulan, MG 4, новый MG 4, электромобиль MG
В отделке салона использована алькантара
Фото: autohome.com.cn

Главное отличие Triumph Edition от стандартного электромобиля — его силовая установка. Заряженный хэтчбек получил два мотора, суммарно развивающие 449 л. с. и 600 Н∙м. Он один из самых быстрых в своем классе и демонстрирует динамику на уровне гораздо более дорогих спорткаров — разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 с. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.

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Аккумуляторная батарея емкостью 64 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 460 км. Электромобиль MG также получил полный привод, доработанную подвеску и увеличенные тормоза.

MG Mulan Triumph Edition, MG Mulan, MG 4, новый MG 4, электромобиль MG
Электрокар получил спортивные кресла
Фото: autohome.com.cn

Визуально спортивный вариант отличается от стандартного MG 4/Mulan только 18-дюймовыми дисками с шинами Bridgestone размером 235/45 R18. Салон отделан алькантарой и установлены спортивные сиденья с электроприводом. Комплектацию пополнили камеры кругового обзора.

Ранее Фокус рассказывал про нового флагмана MG — большой спортивный седан со стремительным дизайном.

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