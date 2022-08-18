Элегантная внешность и 6,5 с до сотни. Британцы показали недорогой спортивный седан (фото)
MG 7 — новая флагманская модель в линейке британской марки. Седан отличается стремительным дизайном и очень богато оснащен.
Новый MG 7 официально презентован. Спортивный седан станет флагманом британской марки и поступит в продажу с осени по цене примерно от $25 000. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Как и все современные MG, седан будут производить в Китае на мощностях концерна SAIC. Именно он владеет британским брендом. Планируется экспорт модели в европейские страны. Это первая модель в новом премиальном семействе Black Label.
MG 7 2023 позиционируют, как четырехдверное купе вроде Volkswagen Arteon или Audi A5 Sportback. Он сопоставим с ними по габаритам, но будет существенно дешевле.
Размеры MG 7 2023:
- Длина – 4884 мм
- Ширина – 1889 мм
- Высота – 1447 мм
- Колесная база – 2778 мм
Седан отличается стремительным дизайном с аркообразной крышей, рельефными боковинами и заостренной задней частью. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми светодиодными фарами. У боковых окон нет рамок, а сзади предусмотрен выдвижной спойлер.
Салон MG 7 получился футуристическим. Руль приплюснут сверху и снизу, а на передней панели рядом установлены два больших дисплея виртуальной панели приборов и мультимедийной системы. Спереди установили спортивные кресла. Базовое оснащение включает климат-контроль, панорамную крышу, электропривод кресел, камеру заднего вида. Среди опций есть акустика Bose с 14 динамиками.Важно
Поначалу на выбор предложат две версии модели. Базовыйй вариант получит бензиновый турбомотор объемом 1,5 л (179 л. с.) и 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями, а топовый — 2,0-литровую 261-сильную турбочетверку и 9-ступенчатый автомат. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с.
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